Ekonomi Otomobil devi üretimi durduruyor Çip krizi vurdu
OTOMOTİV

Otomobil devi üretimi durduruyor: Çip krizi vurdu

Oyak Renault'un çip krizi nedeniyle 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren üretime 15 gün ara verecek. Çip krizi sonrası Oyak Renault bu kararı üçüncü kez alıyor.

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Otomobil devi üretimi durduruyor: Çip krizi vurdu
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Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

  • Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.

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