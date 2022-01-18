Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2021 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve salgın Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi.

AB'de yeni otomobil tescil sayısı 2021'de 2020’ye kıyasla yüzde 2,4 gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü.

Salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9 milyon 939 bin 418'e inmişti. Böylece, 2021'deki otomobil satışları, 2019 yılındakinin 3,3 milyon adet altında kaldı.

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Öte yandan, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları temmuz ayından beri düşüş gösterdi.

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AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 795 bin 295'e indi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları 2021'de önceki yıla göre Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 11,2, Danimarka'da yüzde 6,5, Macaristan'da yüzde 4,8, Litvanya'da yüzde 22, Hollanda'da yüzde 9,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 5,5 yükseldi.

FOTOĞRAF 13 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.<br> Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.<br> Toplam satışlarda Fiat ilk sırada<br><br>ODD raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.<br> Otomobil satışlarında Renault lider<br><br>Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.<br> Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.<br> 2021'de lüks ve spor otomobil satışları<br><br>Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi. Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi. Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.<br> Aralık ayında en çok satılan 5 marka<br><br>2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu. 2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.<br> Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı. Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.​ 2021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu 2021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu. Otomobil satın almak isteyenlerin merakla beklediği en çok satan otomobil markaları listesi açıklandı. 2021 yılında ülkemizde en çok satılan otomobil markaları şöyle...

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AB üyesi 27 ülke arasında 2021'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 622 bin 132, Fransa'da 1 milyon 659 bin 3, İtalya'da 1 milyon 457 bin 952 ve İspanya'da 859 bin 477 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

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Üreticilere göre, 2021’de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 437 bin 110 adetle VW Grubu gerçekleştirdi.

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AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 2 milyon 124 bin 269 otomobil sattı. Renault Grubu ise 1 milyon 28 bin 925 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Öte yandan, 2021'deki satışlar önceki yıla kıyasla VW'de yüzde 4,8, Stellantis'de yüzde 2,1 ve Renault'ta yüzde 10,2 azaldı.

En çok satan 10 marka

Grupların markalarına göre, 2021 yılında AB ülkelerinde en fazla satışı 1 milyon 82 bin 946 ile Volkswagen gerçekleştirdi. Onu, 649 bin 514 ile Peugeot ve 638 bin 198 ile Renault izledi.

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Söz konusu dönemde, Toyota 583 bin 360, BMW 533 bin 843, Mercedes 513 bin 440, Skoda 504 bin 598, Audi 451 bin 898, Fiat 446 bin 622, Hyundai 428 bin 225 adet satıldı.