Ekonomi Özbekistan Büyükelçisinden Albayrak Grubuna ziyaret Özbekistana Türk işi teknoloji
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özbekistan Büyükelçisi’nden Albayrak Grubu’na ziyaret: Özbekistan’a Türk işi teknoloji

Özbekistan’da trafik elektronik denetleme sistemi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Albayrak Grubu iştiraki Uch Nokta, güvenli trafik akışının sağlanması, ülkeye bu alandaki teknolojilerin transferi konusunda çalışmalar yürütüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özbekistan Büyükelçisi’nden Albayrak Grubu’na ziyaret: Özbekistan’a Türk işi teknoloji
Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar, Albayrak iştiraki olan Uch Nokta ofisini ziyaret etti.

Özbekistan’da trafik elektronik denetleme sistemi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Albayrak Grubu iştiraki Uch Nokta, güvenli trafik akışının sağlanması, ülkeye bu alandaki teknolojilerin transferi konusunda çalışmalar yürütüyor. Teknoloji transferi sırasında Türk yapımı cihaz ve yazılımlarının kullanılması dikkat çekiyor.

HAZİRANDA DEVREYE GİRECEK

  • Haziran ayında devreye girmesi öngörülen trafik yönetim sistemleri dahilinde 150 kilometrelik bir bölgede 28 mobil radar, 18 sabit radar ve 8 kırmızı ışık ihlal sistemi kurulacak. Bu yapı ile trafik ihlallerinin ve dolayısıyla can ve mal kayıplarının azaltılması sağlanacak.

BÜYÜKELÇİ BEKAR ZİYARET ETTİ

Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar, Albayrak iştiraki olan Uch Nokta ofisini ziyaret etti. Namangan eyaletindeki trafik denetleme sisteminin kurulum aşamaları ve hedeflenen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bekar’a, Özbekistan’a kazandırılacak yeni sistemler de tanıtıldı. Ziyarette Büyükelçi Bekar’a Taşket Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı A. Yavuz Türker ile şirket yöneticilerinden Sezgin Erbek, Mustafa Kolcu ve Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant eşlik etti.

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