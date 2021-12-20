Dünya Türkiye ile Azerbaycanın ortak medya platformuna Özbekistan da katıldı
ASYA

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak medya platformuna Özbekistan da katıldı

Albayrak Medya Grubu’yla Azerbaycan’ın Trend Haber Ajansı’nın ortak girişimiyle başlatılan Türk Dünyası Ortak Medya Platformu “Turkic.world” projesine Özbekistan’ın’ın devlet haber ajansı “UzA” da katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ile Azerbaycanın ortak medya platformuna Özbekistan da katıldı
Foto: Turkic World

100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Özbekistan’ın resmi haber ajansı "UzA", Özbekistan ve Orta Asya ile ilgili siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık, spor, kültür ve toplumun diğer önemli alanları hakkında güvenilir bir haber kaynağı olarak tanınmaktadır.

“UzA” Haber Ajansı Özbekçe, Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Kazakça ve Çince olmak üzere farklı dillerde abonelere haber servisi yapmaktadır.

SEKİZ DİLDE YAYIN

Türk Dünyası Ortak Medya Platformu’na Özbekistan’ın da katılmasıyla proje Azerbaycan, Türkiye, Kırgız, Türkmen, Kazak, Özbek Türkçeleriyle birlikte Rusça ve İngilizce de olmakla sekiz dilde devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev’in girişimiyle ortaya çıktı


Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve ortak projelerin yapılması yönünde atılan adımların en önemlilerinden birisi geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle ortaya çıkmıştı.

İLK İMZALAR BAKÜ'DE ATILDI

İki ülke arasında ortak medya platformunun kurulması için imzalar atılmıştı. Ortak medya platformunun kurulması yönünde ilk pratik adım ise 24 Mayıs’ta Albayrak Medya Grubu ile Trend Haber Ajansı’nın teşebbüsüyle Bakü’de atılmıştı.

  • Turkic.World (Türk Dünyası) adıyla kurulan ilk dijital projenin tanıtım toplantısına iki ülkeden önemli devlet, siyaset ve medya temsilcileri katılmıştı.

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