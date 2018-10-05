Ekonomi Petrokimyasalların kullanımı petrol talebini besleyecek
DÜNYA EKONOMİSİ

'Petrokimyasalların kullanımı petrol talebini besleyecek'

Uluslararası Enerji Ajansı, plastik ve diğer petrokimya ürünleri kullanımındaki artışın 2050 yılına kadar küresel petrol talebini besleyeceğini ve motor yakıtı tüketimindeki düşüşü etkisiz bırakacağını belirtti. IEA Başkanı Birol, "Küresel enerji tartışmalarının kör noktalarından bir tanesi petrokimya sektörüdür. Bu sektörün daha uzun yıllar petrol talebinde büyümeyi besleyeceğinden kuşku yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Küresel petrol talebini artıracak tek kalem petrokimyasallar olacak.
Küresel petrol talebini artıracak tek kalem petrokimyasallar olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), plastik ve diğer petrokimya ürünleri kullanımındaki artışın 2050 yılına kadar küresel petrol talebini besleyeceğini ve motor yakıtı tüketimindeki düşüşü etkisiz bırakacağını açıkladı.

IA'nın raporuna göre, hükümetlerin petrol ve doğalgazdan kaynaklanan kirlilik ve karbon salımını azaltma çabalarına rağmen, Hindistan ve Çin gibi gelişen ekonomilerin hızlı büyümesi, petrokimya ürünlerine olan talebi artıracak.

  • IEA Başkanı Fatih Birol, "Küresel enerji tartışmalarının kör noktalarından bir tanesi petrokimya sektörüdür. Bu sektörün daha uzun yıllar petrol talebinde büyümeyi besleyeceğinden kuşku yok" dedi.

Ulaşımda kullanılan petrole olan talebin, elektrikli araçların artması ve daha etkin içten yanmalı motorların kullanılmasıyla 2050 yılına kadar yavaşlamasının beklendiği belirtiliyor. Ancak bu gerileme, petrokimya ürünlerine talebin artmasıyla etkisini kaybedecek.

  • IEA Başkanı Birol, “Ekonomilerimiz petrokimyasallara bağımlı halde ancak bu sektör hak ettiğinden çok daha az ilgi görüyor. Petrokimyasallar gelecekteki enerji kaynaklarımızı tüketiyor. Analizlerimize göre, petrokimyasal kullanımının petrol fiyatları üzerinde otomobil ve havacılık sektörlerinden daha etkili olacak” dedi.

Rapora göre, plastik talebi, çelik, alüminyum ve çimento gibi pek çok ürünü geride bırakarak, 2000 yılından bu yana neredeyse iki kat arttı. Raporda, gelişmiş bir ekonomiye sahip ülkelerin gelişmekte olanlara göre 20 kata kadar daha fazla plastik kullandığının ve bunun küresel büyümedeki önemine dikkat çekildi.

Petrol ve gaz ham maddesinden elde edilen petrokimyasallar plastik şişelerden güzellik ürünlerine, gübreden patlayıcılara kadar çok çeşitli ürünün temel malzemesi olarak kullanılıyor.

  • Birleşmiş Milletler Gelişme Hedefleri’ne paralel bir alternatif gelecek kurma hedefiyle oluşturulan Temiz Teknoloji Senaryosu’na (CTS) göre, 2050 yılına kadar kimyasal kirliliği yüzde 90, karbon emisyonunu yüzde 60 ve su talebini yüzde 30 azaltmak mümkün.

Senaryoya göre, bu yolla okyanuslardaki plastik miktarı da yüzde 50 azaltılabilecek. CTS’ye göre küresel petrol talebini artıracak tek kalem petrokimyasallar olacak.

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