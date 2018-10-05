Ekonomi Dev şirket taşınmaktan vazgeçti
İŞ DÜNYASI

Dev şirket taşınmaktan vazgeçti

Unilever Yönetim Kurulu, şirketin Londra ve Rotterdam olarak iki merkezinin tek merkez olarak birleştirilip Hollanda'ya taşınması yönündeki öneriyi bazı hissedarların muhalefeti nedeniyle geri çekti.

Haber Merkezi AA
Unilever
Unilever

Yönetim kurulunun hissedarların muhalefeti göz önünde bulundurarak, şirketin merkezin tek merkez olarak Rotterdam’a taşınması önerisini geri çektiği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin hissedarlarıyla kapsamlı bir iş birliği dönemine girildiği ve şirketin tek merkezden yönetilmesi için büyük destek görüldüğü hatırlatılarak “Bununla birlikte, teklifin önemli bir hissedar grubu tarafından desteklenmediğini ve bu nedenle teklifi geri çekmenin uygun bir hamle olacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

  • Bünyesinde 400’den fazla marka bulunduran şirket uzun dönemdir Londra ve Rotterdam olmak üzere iki merkezden yönetiliyor.

Şirketin merkezinin Hollanda’ya taşınmasına İngiliz hissedarların muhalefet ettiği belirtiliyor. Şirket yönetimi, söz konusu teklifin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ile ilgisi olmadığını vurguladı.

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