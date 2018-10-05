7 ay sonra geri dönüp 112 milyon dolarlık alım yaptılar

Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında net 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, sonraki 7 ay boyunca net satış tarafında yer aldı.

112 milyon dolarlık alım

Ağustos ayında 118 milyon dolar satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, eylül ayında 112 milyon dolarlık net alım yaptılar. Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise eylüldeki alışlara karşın halen 2 milyar 66 milyon dolarlık net satış gerçekleştirildiği görülüyor.

Yabancının tercihi THY

Yabancı yatırımcıların eylülde en çok tercih ettiği hisseler arasında bir önceki ay olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan hisseler arasında çoğunlukla bankaların olması dikkati çekti.

7 yılın en hızlı yükselişi

Borsa İstanbul'da 7 ayın ardından ilk kez yabancı yatırımcıların aylık bazda net alım yapmalarının etkisiyle BIST 100 endeksi, eylülde TL bazında yüzde 7,80 yükseldi. Endeksin dolar bazındaki artışı ise yüzde 16,56 ile Ocak 2012'den bu yana en hızlı yükselişe işaret etti.

Analistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması ve açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisini artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz artırımına karşın yurt içi gelişmelerle dolar/TL'nin aylık bazda yüzde 7,5 gerilediğine dikkati çeken analistler, aynı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ve Almanya'ya yaptığı resmi ziyaretin de piyasaları pozitif etkilediğini söyledi.

En fazla alım yapılan 5 hisse

THY, 99,8 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 82 milyon dolar ile ASELSAN, 70,2 milyon dolar ile Garanti Bankası, 30,1 milyon dolar ile BİM Mağazacılık ve 27,2 milyon dolar ile Koza Altın izledi.

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En fazla satış Türk Telekom'da

Yabancı yatırımcı tarafından Türk Telekom'un ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 38,8 milyon dolar ile Yapı Kredi, 34,7 milyon dolar ile Vakıfbank, 34,2 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 18,2 milyon dolar ile Sabancı Holding oldu.

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