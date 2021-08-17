Ekonomi Polonya Savunma Blaszczak açıkladı SİHAlar 2022de ordumuza teslim edilecek
SAVUNMA SANAYİ

Polonya Savunma Blaszczak açıkladı: SİHA'lar 2022'de ordumuza teslim edilecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, BAYKAR Savunma'nın Genel müdürü Haluk Bayraktar ile görüştüğünü ve Bayraktar TB2 SİHA'larının 2022'de Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya Savunma Blaszczak açıkladı: BayraktarTB2 SİHAları 2022de ordumuza teslim edilecek ​
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, twitter hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA'ları hakkında Haluk Bayraktar ile görüştüğünü dile getirdi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak twitter hesabından gelişmeyi duyurdu.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak twitter hesabından gelişmeyi duyurdu.

Bakan Blaszczak, paylaştığı mesajında, "Bugün Bayraktar TB2 İHA'larının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin uygulanması hakkında sayın Haluk Bayraktar ile konuştum. Siparişimiz planlandığı gibi ilerliyor ve ilk insansız hava araçları 2022 gibi erken bir tarihte Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek" dedi.

BAYKAR görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
BAYKAR görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BAYRAKTAR: TB2 SİHA'LARI 2022'DE POLONYA ENVANTERİNE GİRECEK

Bakan Blaszczak'ın mesajına cevap veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Polonya ile iş birliğimiz güçlü adımlarla ilerliyor. Sayın Mariusz Blaszczak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. BayraktarTB2 SİHA'larımız 2022'den itibaren Polonya Ordusu'nun envanterine girerek Avrupa semalarında görev yapmaya başlayacak" dedi.

POLONYA 24 ADET SİHA ALACAK

Polonya, Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarından 24 adetlik alım yapacak. Savunma Bakanı Blaszczak geçtiğimiz ay Polonya'lı milletvekillerine insansız hava araçları alımı hakkında sunum yapmış ve her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı (toplamda 24 adet) yaptıklarını belirtmişti.

SİHA'ların teslimatları 2022-2024 yılları arasında gerçekleşecek. İlk tam setin (6 adet) 31 Ekim 2022’ye kadar teslim edilmesi bekleniyor. İkinci setin ise 30 Nisan 2023’te teslim edilmesi planlanıyor. Üçüncü set için tarih 31 Ekim 2023 ve son set için ise 30 Nisan 2024.

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