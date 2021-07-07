Dünya Polonyaya ilk Bayraktar TB2 teslimatı önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek
AVRUPA

Polonya'ya ilk Bayraktar TB2 teslimatı önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek

Polonya’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ya ilişkin açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, ilk teslimatın en geç 2022 yılında gerçekleştirileceğini söyledi. Her bir Bayraktar TB2 için 48, toplamda ise 192 Polonyalı personel eğitilecek. Eğitimlerin 15 ila 17 hafta sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonyaya ilk Bayraktar TB2 teslimatı önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek
Polonyalı yetkililer, Bayraktar TB2'yi inceliyor.

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimat sürecine ve personellerin eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teslimat 2024'e kadar tamamlanacak

Teslimat tarihlerinin 2022-2024 yıllarını kapsadığını belirten Skurkiewicz, "İlk set 31 Ekim 2022'ye kadar, ikincisi 30 Nisan 2023'e, üçüncüsü 31 Ekim 2023'e ve dördüncüsü ise 30 Nisan 2024'e kadar teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Toplam 192 personel eğitilecek

Eğitimlerin 15 ile 17 hafta arasında sürmesini beklediklerini ifade eden Polonyalı bakan yardımcısı, "Her set için 48 asker, yani toplamda 192 uzman eğitilecektir. Altı adet TB2'den oluşan dört sete ek olarak, biri Dęblin'deki Havacılık Akademisine, diğeri Mirosławiec'teki UAV üssüne kurulacak iki simülatör de satın alındı" dedi.

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