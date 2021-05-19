SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Polonya'dan SİHA alımına dair bir sinyal geldi. Polonyalı bakan, Bayraktar TB2 paylaşımında bulunarak "Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 15:59 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 16:07 Diğer