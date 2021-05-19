Dünya SİHA sırasına Polonya da girdi Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı
AVRUPA

SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Polonya'dan SİHA alımına dair bir sinyal geldi. Polonyalı bakan, Bayraktar TB2 paylaşımında bulunarak "Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü.

Haber Merkezi Diğer
SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı
Polonya da SİHA sırasına girdi.

Türkiye'de üretilen SİHA ve İHA'lar tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayraktar TB2 Taktik S/İHA, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki aktif performansıyla dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Polonya'dan İHA alımına dair bir sinyal geldi.

POLONYALI BAKANDAN SİNYAL

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2 paylaşımında bulundu.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde Polonya bayrağı bulunan Bayraktar TB2'ye yer verdi.

"İYİ HABERLER GELİYOR" PAYLAŞIMI

Polonyalı bakan, "Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü.

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