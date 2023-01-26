Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 'gizli anlaşma' soruşturması

Kurul, yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitler uyarınca, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Kurul kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi'nin 2 Kasım 2022 tarihinde aldığı karar ile iptal edildi. Rekabet Kurulu, 5 Ocak 2023'teki toplantısında mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 2 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.