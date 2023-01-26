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EPDK’dan flaş karar: Sanayide elektriğe yüzde 12 indirim bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 tl/mwh’den 3650 tl/mwh’ye düşürdü. Bu indirim sonrası sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.

15:19 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Elektrik indirimi ne kadar?

Elektrik indirimi ne kadar?

Elektrik fiyatlarındaki düşüş seyri devam ediyor. Son müjde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan geldi. EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4bin 200 TL'den 3 bin 659 TL'ye düşürdü.

Sanayide elektrik indirimi yüzde kaç olacak?

  • Sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.
  • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini söyledi. Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti. EPDK başkanı Yılmaz şunları kaydetti: "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz."



#elektrik indirimi
#EPDK
#elektrik tavan fiyatı
15 dakika önce
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EPDK’dan flaş karar: Sanayide elektriğe yüzde 12 indirim bekleniyor
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