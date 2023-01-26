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Elektrik indirimi ne kadar?
Elektrik fiyatlarındaki düşüş seyri devam ediyor. Son müjde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan geldi. EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4bin 200 TL'den 3 bin 659 TL'ye düşürdü.
Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti. EPDK başkanı Yılmaz şunları kaydetti: "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz."