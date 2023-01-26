Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 83 geriledi

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 58,4 avrodan işlem görüyor.
Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını rekor seviyeye taşımıştı.
Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 avro olan doğal gaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342,8 avroyu görmüştü.
Avrupa'nın kış döneminde gaz arzında kısıt yaşayacağına ilişkin beklentiler de doğal gazdaki fiyatlamayı etkilemişti.
Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342,8 avroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58,4 avroya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti.
Mart 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaati 58,79 avro, Nisan 2023 vadeli kontratlarda ise 59,8 avrodan işlem görüyor.
- AB depoları yüzde 76, Birleşik Krallık yüzde 72,7 dolu
Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 24 Ocak itibarıyla yüzde 76,3 iken, Birleşik Krallık'ta gaz depoları yüzde 72,7 dolu.
Almanya'da gaz depolarındaki doluluk yüzde 83,7, Fransa'da yüzde 70,7 ve İtalya'da yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.
AB ülkeleri arasında doğal gaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21,9 olarak belirlendi.