Resmi açıklama geldi: Bir bölgede daha doğal gaz keşfedildi

“Gaz akış oranlarını ve kuyuları bu ay sonunda üretime sokmayı planlıyoruz. Güney Akçakoca 2, Gülüç 2 ve Batı Akçakoca 1 kuyuları, rezervleri değil, kaynak arayışlarını hedeflediğinden, Trillion bugüne kadar sondaj programıyla rezervleri önemli ölçüde artırdı”