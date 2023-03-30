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Ekonomi

Döviz kredisi olan şirketlere KKM düzenlemesi

Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek Resmi Gazete’de yayımlandı. Döviz kredisi olan şirketlere 1 ay vadeli bağlanabilen KKM düzenlemesi geldi. Vade başında döviz bozan firma, vade sonunda yine aynı döviz kadar TL alabilecek.

09:01 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.


Buna göre, döviz kredisi olan şirketlere 1 ay vadeli bağlanabilen KKM düzenlemesi getirildi. Vade başında döviz bozan firma ise vade sonunda yine aynı döviz kadar TL alabilecek.

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.


Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınarak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.


Banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ayrıca döviz alımı yapmama taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlerin, Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.



Küresel ticaretin yeni rotası
Küresel ticaretin yeni rotası

Türkiye ve Irak arasında geçen hafta imzalanan Ankara Deklarasyonu ile kayıt altına alınan Kalkınma Yolu (Kuru Kanal) dünya ticaret güzergahında yeni alternatif olacak. Hint Okyanusu’ndan deniz yoluyla Basra Körfezi’ne gelen malları Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıracak 1200 km’lik yol 22 milyar dolara mal olacak. Projenin inşasında ve sonrasında Türk firmaları da kritik rol üstlenecek. Yapılan ilk fizibilite çalışmalarına göre 22 milyar dolarlık çalışmanın 16 milyar doları demiryolu, 6 milyar doları da kara yolu için kullanılacak. Irak hükümeti bunun dışında ekstra yatırımlar da yapacak. Şimdilik Türkiye-Irak’ın iş birliği yaptığı projede diğer komşu ülkelerin de yer alması bekleniyor. Ankara’da geçen hafta yapılan Türk-Irak iş toplantısında Türk müteahhitlik firmaları Irak Başbakanı Sudani’ye projeyle yakından ilgilendiklerini iletti. 2029’a kadar tamamlanması öngörülen proje Türkiye’nin Körfez ticaretini de kolaylaştıracak. Türkiye’nin Irak ile 13,7 milyar dolar olan ihracatının ise katlanması bekleniyor.


#KKM düzenlemesi
#Döviz
#Türk Lirası
#Kur Korumalı Mevduat
27 dakika önce
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