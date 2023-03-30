Döviz kredisi olan şirketlere KKM düzenlemesi

Türkiye ve Irak arasında geçen hafta imzalanan Ankara Deklarasyonu ile kayıt altına alınan Kalkınma Yolu (Kuru Kanal) dünya ticaret güzergahında yeni alternatif olacak. Hint Okyanusu’ndan deniz yoluyla Basra Körfezi’ne gelen malları Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıracak 1200 km’lik yol 22 milyar dolara mal olacak. Projenin inşasında ve sonrasında Türk firmaları da kritik rol üstlenecek. Yapılan ilk fizibilite çalışmalarına göre 22 milyar dolarlık çalışmanın 16 milyar doları demiryolu, 6 milyar doları da kara yolu için kullanılacak. Irak hükümeti bunun dışında ekstra yatırımlar da yapacak. Şimdilik Türkiye-Irak’ın iş birliği yaptığı projede diğer komşu ülkelerin de yer alması bekleniyor. Ankara’da geçen hafta yapılan Türk-Irak iş toplantısında Türk müteahhitlik firmaları Irak Başbakanı Sudani’ye projeyle yakından ilgilendiklerini iletti. 2029’a kadar tamamlanması öngörülen proje Türkiye’nin Körfez ticaretini de kolaylaştıracak. Türkiye’nin Irak ile 13,7 milyar dolar olan ihracatının ise katlanması bekleniyor.