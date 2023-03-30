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Ekonomi

Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında ekonomik güven endeksi, bir önceki aydaki 99,1 seviyesinden yüzde 0,2 oranında gerileme ile 98,8 seviyesine indi

10:17 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında %0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.


Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.




#Ekonomik güven endeksi
#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜİK
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