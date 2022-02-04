Ekonomi Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması

Rus Gazprom ile Çinli CNPC arasında yılda ilave 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında sevkiyatlar tam kapasiteye ulaştığında, Çin'e ilave 10 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek ve Rus gazının Çin'e toplam sevkiyatı yılda 48 milyar metreküpe ulaşacak.

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Haber Merkezi AA
Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması
Foto/arşiv

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus gazının Uzak Doğu rotası üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında sevkiyatlar tam kapasiteye ulaştığında, Çin'e ilave 10 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek ve Rus gazının Çin'e toplam sevkiyatı yılda 48 milyar metreküpe ulaşacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, anlaşmanın Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı güveni gösterdiğini belirterek, "CNPC'deki Çinli ortaklarımız, Gazprom'un güvenilir bir tedarikçi olduğunu gördüler." ifadesini kullandı.

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