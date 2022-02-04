Kur korumalı TL mevduat hesabına rekor yatırım: 281 milyar liraya yükseldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimince İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Pendik'te yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

2020 yılı başı itibarıyla çok ciddi bir salgın sürecine girdiklerini vurgulayan Gürcan, "2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma nokta geldi. İş yerleri kapandı, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Türkiye bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise 7,4 büyüdü. Türkiye'nin hızlı toparlanmasının sebebi üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapısıdır. Bu durum Türkiye'nin pozitif büyümesine katkı veriyor ve dengeli büyümemizi sağlıyor." diye konuştu.

Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarına önemli bir ilginin olduğunu dile getirerek, "2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi." şeklinde konuştu.

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Sanayi endeksinin ciddi şekilde güçlendiğini aktaran Gürcan, "2022 birinci ayı itibarıyla kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden Türkiye üretime çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin esnafımıza ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı tedbirlerle durgunluğu çok hızlı bir biçimde aştık." ifadelerini kullandı.

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Nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş beklentisi

Gürcan, salgın süreci sonrasında tüm dünya genelinde ciddi fiyat artışları olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması, enerji krizlerinin yaşanması sebebiyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştu. Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7'lik enflasyonumuz var. İnşallah sayın bakanımızın söylediği gibi nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor."

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Jeopolitik konumdan kaynaklı siyasi krizler sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının arttığını vurgulayan Gürcan, "Devlet olarak doğalgaz ve elektrikte ciddi desteklerle alış maliyetinin çok çok altında vatandaşımıza enerji teminini sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı çalışma ile dar gelirli ailelerimize önemli destekler veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere elektrikte düşük tarifeden faturalandırma aylık 150 kw'den 210 kw seviyesine çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 10 Soru 1: Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?<br><br>Cevap: Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekmektedir. Soru 2: Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecektir? KKH kapsamında yararlanıcılara faize ek olarak yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağının açıklanması talep edilmektedir?<br><br>Cevap: Bu hesaplarda esas alınacak vade başıvade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11'de açıkladığı USDTRY, EURTRY ve GBPTRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır. Soru 3: Bankalara saat 11:00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?<br><br>Cevap: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USDTRY, EURTRY ve GBPTRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir. Soru 4: Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?<br><br>Cevap: Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. KKH’nin; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USDTRY, EURTRY ve GBPTRY) de olabilecektir. Soru 5: Müşterek hesap açılıpaçılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?<br><br>Cevap: Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülmektedir. Soru 6: 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün müdür?<br><br>Cevap: Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmemektedir. Soru 7: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?<br><br>Cevap: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülmektedir. Soru 8: Söz konusu işlemlere yönelik örnek senaryoların da paylaşılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.<br><br>Cevap: Döviz kuru 10 TL, KKH faizi yıllık yüzde 14 ve 100 TL tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar şöyledir.<br><br>1.Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.<br><br>2. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.<br><br>3. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.<br><br>4. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara faiz kur farkı olarak 120 TL alacaktır. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 TL tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecektir. Soru 9: Kur Korumalı Hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mıdır?<br><br>Cevap: Bankaların, Kur Korumalı Hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu esaslar Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır. Soru 10: Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?<br><br>Cevap: Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21122021 ve 31122022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir.\" Bakanlık tek tek açıkladı: 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin 10 soruya verilen cevapları yayımladı. Bakanlık, '10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı' bildirisini yayımladı. Bildiride, kimlerin kur korumalı mevduat hesabı açabileceği ve kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceği gibi soruların cevapları yer aldı. BiP'te paylaş

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