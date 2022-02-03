Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TLde bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, "TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz. Büyüme yüzde 5 civarında olacak" dedi. Ayrıca Bakan Nebati, enflasyon rakamlarının nisan ayında zirveye ulaşsa da yaz aylarında düşeceğini öngördüklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TLde bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz
Nurettin Nebati

Bakan Nebati Japon Haber ajansı Nikkei’ye verdiği röportajda, “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” dedi. Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını fakat dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan mustarip olduğunu belirten Nebati, “Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralı kayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

"Türk lirasında daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemiyoruz"

Türk lirasındaki daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemediklerini söyleyen Nebati, göreve başladığı tarihteki döviz kurları ile yıl sonundaki Döviz kurları arasında herhangi bir dengesizlik olmayacağını dile getirdi.

2021 yılındaki büyümenin yüzde 10-11 civarında orta vadeli ekonomi programı hedeflerinin yukarısında geldiğini vurgulayan Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programı hedefleriyle uyumlu bir şekilde yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ocak ayında pik yapar Haziran 2023'te tek hane olur
EKONOMİ
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ocak ayında pik yapar Haziran 2023'te tek hane olur

"Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz"

Kur korumalı mevduat enstrümanı duyurulmadan önce Merkez Bankası’nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul eden Nebati, enstrüman duyurulduktan sonra hiçbir müdahale olmadığını vurgulayarak “Duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır” dedi.

Nebati, “Bundan dolayı bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz” diye ekledi.

Küresel enflasyon çağı
EKONOMİ
Küresel enflasyon çağı
  • Nebati, kur korumalı mevduat programının ne kadar devam edeceğiyle ilgili “İhtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz ve zirve noktasına ulaştığını düşündüğümüz durup bir karar vereceğiz” dedi.

Nebati, gelecek hafta pazartesi ve salı yatırımcılarla buluşmak için Londra’ya gideceğini söyledi.

Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirdi.

Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” dedi.

Merkez Bankası'ndan açık mektup: Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan açık mektup: Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir
Aşıdaki en şanssız grup

Aşıdaki en şanssız grup

​Bilim insanları QCovid aracı ile tespit etti.
TOGGda son durum

TOGG'da son durum

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.
Enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon oranı açıklandı

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Büyüme yüzde 5 civarında olacak.
Kar kalınlığı<br>10 metreye ulaştı

Kar kalınlığı
10 metreye ulaştı

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

​Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK inleri “Kış Kartalı” hava harekatıyla vuruldu.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama.

Cenazeler sınırdan alınıp Adli Tıp'a getirildi.

​ABD Dışişleri iki İranlı siber korsanı arıyor.

​Bakan Yanık bu yıl başlayacağının müjdesini verdi.

​DEAŞ'lı terörist için F-16 ve helikopter destekli baskın yapıldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakında ikinci nükleer santral geliyor, arzu edersen Akkuyu'ya gidersin.

​Putin, ABD'nin Rusya'ya daha fazla ambargo için gerilimi bahane ettiğini savundu.

​Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.