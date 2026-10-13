Ucuza ev ve arsa arayanlara müjde: SGK 310 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor
Ev ya da arsa sahibi olmak isteyenler için geri sayım resmen başladı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), piyasa şartlarına kıyasla oldukça cazip rakamlarla gayrimenkul satışına imza atmaya hazırlanıyor. Başlangıç fiyatının 310 bin lira gibi dikkat çekici seviyelerden başladığı ilanlar ilgi görürken, mülkiyeti kuruma ait taşınmazların kapısı elektronik ortamda açılacak ihalelerle aralanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan arsa ve konutları elektronik ortamda açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Tahmini satış bedeli 310 bin liradan başlayan ve peşin ödeme şartıyla satılacak gayrimenkuller için ihale süreci 21 Ekim'de başlıyor.
İşte SGK'nın merakla beklenen gayrimenkul ihalesine dair tüm detaylar:
Açık artırma süreci 21 Ekim'de başlıyor
Mülkiyeti SGK'ya ait olan taşınmazların satışı, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. İhaleler, Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacak ve süreç 21 Ekim 2026 ile 10 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, taşınmazlara ait ihale dokümanlarını e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak Elektronik Satış Portalı'nda ücretsiz bir şekilde inceleyebilecek.
Teminat ve ödeme şartları neler?
Satın alınmak istenen gayrimenkuller için belirlenen teminat bedellerinin yatırılma koşulları şu şekilde düzenlendi:
• Nakit teminatlar: Teminat bedelinin nakit olması durumunda, tutarlar tahsilata yetkili bankalara yatırılacak ve ihale bedeli Kurum hesaplarına peşin olarak ödenecek.
• Teminat mektupları: Teminat mektubu tercih edilmesi halinde, belgelerin başvuru süresi mesai bitiminden önce herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu olacak.
• Geçerli teminat türleri: Sadece Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Bunlar dışındaki teminat türleri geçerli sayılmayacak.
İhale sürecinde isteklilerin beyanları esas alınacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılması yasaklanmış kişilerin ihaleyi kazanması durumunda satış işlemi iptal edilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına resmi suç duyurusunda bulunulacak.
Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, başvurularını tamamen dijital ortamdan gerçekleştirecek. Süreç, e-Devlet şifresi ile sgk.gov.tr adresindeki "İhaleler" sekmesinde yer alan "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümü üzerinden sürdürülecek.