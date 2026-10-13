Ucuza ev ve arsa arayanlara müjde: SGK 310 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor

Fon Kurulu beşinci kez toplandı: 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Beşinci Fon Kurulu Toplantısı’nda, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme süreci ele alındı. A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, kalan 49 fonun tasfiyesinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla 45 bin 745 yatırımcıya toplam 40,5 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye gerçekleştirilmiş olacak. Diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin ise kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tamamlanması planlanıyor.