Kur korumalı mevduata ilgi sürüyor: ​Şirketler bir günde 2 milyar dolar bozdu

31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarında, döviz hesaplarından dönüşen tutar 102,5 milyar TL olmak üzere toplam büyüklük 258 milyar TL’yi aştı.

Söz konusu bakiyede, gerçek kişilerin payı 209 milyar TL ile yüzde 81’e ulaşırken, şirketler 49 milyar TL tutarla yüzde 19 pay aldı. Diğer taraftan haftanın ilk işlem gününde şirketlerin, bir günde (31 Ocak 2022) 2 milyar dolar bozdurarak kur korumalı TL mevduat hesabına geçtiği öğrenildi.

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Gurbetçilere YUVAM hesabı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dile getirdiği ‘Liralaşma Stratejisi’ ile Türk Lirası’na geçişin cazibesini artıran ve kapsamı genişleten yasal düzenlemeler devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası, yayımladığı iki ayrı tebliğle, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

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Söz konusu değişiklik, altın hesaplarından mevduat ve katılma hesabına dönüşler için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka tebliğde ise yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.

HESAP AÇABİLECEK

Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarının Türk Lirası'na çevrilerek açabileceği YUVAM hesaplarına ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, ilave getiri döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk Lirası olarak ödenecek. Yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro vesterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.

Tebliğe göre, banka tarafından Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk Lirası olarak ödenecek. Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

TEŞVİKTEN YARARLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması için YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.”

EKONOMİ Şirketler de ‘kur korumalı TL mevduat" hesabına döviz ve altın hesaplarını aktarabilecek