Ekonomi Kur korumalı mevduata ilgi sürüyor Şirketler bir günde 2 milyar dolar bozdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur korumalı mevduata ilgi sürüyor: Şirketler bir günde 2 milyar dolar bozdu

Dolar kurunu stabil hale getiren ‘kur korumalı mevduat’a ilgi sürüyor. Haftanın ilk işlem günü olan 31 Ocak’ta şirketlerin 2 milyar dolar bozdurarak ‘kur korumalı hesap’ açtığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur korumalı mevduata ilgi sürüyor: ​Şirketler bir günde 2 milyar dolar bozdu
ARşiv

31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarında, döviz hesaplarından dönüşen tutar 102,5 milyar TL olmak üzere toplam büyüklük 258 milyar TL’yi aştı.

Söz konusu bakiyede, gerçek kişilerin payı 209 milyar TL ile yüzde 81’e ulaşırken, şirketler 49 milyar TL tutarla yüzde 19 pay aldı. Diğer taraftan haftanın ilk işlem gününde şirketlerin, bir günde (31 Ocak 2022) 2 milyar dolar bozdurarak kur korumalı TL mevduat hesabına geçtiği öğrenildi.

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Gurbetçilere YUVAM hesabı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dile getirdiği ‘Liralaşma Stratejisi’ ile Türk Lirası’na geçişin cazibesini artıran ve kapsamı genişleten yasal düzenlemeler devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası, yayımladığı iki ayrı tebliğle, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

Söz konusu değişiklik, altın hesaplarından mevduat ve katılma hesabına dönüşler için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka tebliğde ise yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.

HESAP AÇABİLECEK

  • Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarının Türk Lirası'na çevrilerek açabileceği YUVAM hesaplarına ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, ilave getiri döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk Lirası olarak ödenecek. Yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro vesterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.
  • Tebliğe göre, banka tarafından Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk Lirası olarak ödenecek. Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

TEŞVİKTEN YARARLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

  • “Bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması için YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.”

Şirketler de ‘kur korumalı TL mevduat" hesabına döviz ve altın hesaplarını aktarabilecek
EKONOMİ
Şirketler de ‘kur korumalı TL mevduat" hesabına döviz ve altın hesaplarını aktarabilecek

Parasını TL'ye geçirene vergi istisnası: 15 soruda vadeli TL hesabının ayrıntıları
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Döviz ve altın mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için destekler veriliyor. İşte yeni desteğe ilişkin en çok merak edilenler…
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Dönüşümden kimler yararlanabilir?<br><br>Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler bu sistemden yararlanabilecek.
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Tüzel kişilerin kapsamı nedir?<br><br>Bankalar ve Merkez Bankası'nca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar kapsamda.
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KUR FARKINI MERKEZ ÖDEYECEK<br><br>Hangi vadelerde hesap açılabilir?<br><br>Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede, tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabiliyor.<br>
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Hesaptan elde edilen getiri nedir?<br><br>Banka mevduat faiz oranını belirliyor. Vade sonunda döviz kurlarındaaltın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.
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Ne gibi istisnalar var?<br><br>Ödenecek faiz ve kâr payı üzerinden stopaj kesintisi yok. Şirketler de döviz ve altınlarını TL'ye dönüştürürse değerleme farklarına ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr paylarına kurumlar vergisi istisna var. 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilmesi için TL'ye dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022'ye kadar yapılması gerekiyor.<br>
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Vadeden önce para çekilebilir mi?<br><br>Vadeden önce para çekilirse hesap sahibine fark ödenmez. Çekimin yapıldığı tarihte kur düşerse, vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki kur üzerinden TL karşılığı ödenir. Döviz bazında ana parası korunmuş olur.<br>
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BİRDEN FAZLA HESAPLA GİRİLEBİLİYOR<br><br>Gerçek kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?<br><br>Gerçek kişiler, 20 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsi mevduatkatılım fonlarını ve 28 Aralık 2021'deki altın mevduat katılım fonlarını dönüşüm kurufiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
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Tüzel kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?<br><br>Tüzel kişiler, 31 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin ile altın cinsinden mevduatkatılım fonlarını dönüşüm kurufiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
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Sisteme birden fazla hesapla giriş yapılabilir mi?<br><br>Bir kişi birden fazla hesapla sisteme dahil olabilecek.
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KÂR PAYI GETİRİSİ VADE SONUNDA BELİRLENECEK<br><br>Her ürün için farklı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi?<br><br>Gerçek ve tüzel kişiler döviz ve altın hesaplarını başka bankaya transfer edip hesap açabilir.
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Katılım finans kurumları sisteme dahil mi?<br><br>Katılım bankaları da sisteme dahil.<br>
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Faiz oranı ve kâr payı nasıl belirlenecek?<br><br>Mevduat faiz oranı mevduat sahibi ve banka arasında belirleniyor. Bu faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faizinin (yüzde 14) altında olamaz. Faiz oranı ile ilgili bir üst sınır getirilmedi. Kâr payı getirisi katılım bankacılığı esasları çerçevesinde vade sonunda belirlenecek.<br>
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HİÇBİR KAYBINIZ OLMAYACAK<br><br>Mobil veya internet bankacılığından sisteme girilebilir mi?<br><br>Bazı bankalar dijital kanallardan bu hizmeti sunmaya başladı.<br>
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Dövizimi bozdurup neden bu ürüne geçmeliyim?<br><br>Bu ürünü kullanarak, dövizde yaşanacak düşüş veya faizden getirinden düşük yükselişte bile ulaşamayacağınız TL faiz gelirine katılım hesabı getirisine ulaşabilirsiniz. Kur yükselecek olursa aradaki fark Merkez Bankası karşılayacak, kaybınız olmayacak.<br>
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Dövizi hangi kurdan bozacağım?<br><br>Merkez Bankası her iş günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00'de USD, EUR, GBP ve altın için fiyat açıklıyor. İşlem yapacağınız saatteki kuru kullanacaksınız.<br>
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Parasını TL'ye geçirene vergi istisnası: 15 soruda vadeli TL hesabının ayrıntıları
Altın ya da dövizini TL hesabına taşıyanlar stopaj kesintisi ödemeyecek. Şirketler de kurumlar vergisi istisnasından faydalanacak. Bir kişi birden fazla hesapla sisteme dahil olabilecek. İşte vadeli TL hesabının ayrıntıları...


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