Ekonomi Rusya tavan fiyatla petrol satışını yasaklayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya tavan fiyatla petrol satışını yasaklayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, şirketlere tavan fiyatla petrol satışını yıl sonuna kadar yasaklamayı planladıklarını belirterek, "Şu anda istişareler yürütüyoruz, kararı nihai hale getiriyoruz ve şirketlerle görüşüyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya tavan fiyatla petrol satışını yasaklayacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Tavan fiyat kararının, piyasa araçlarına müdahale etmek olduğunu vurgulayan Novak, "Bu elbette şirketlerimizin çalışmalarını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın şirketlere tavan fiyatla petrol satışını yasaklayan kararı yıl sonuna kadar alıp almayacağına yönelik soruya da "Evet eminim alacağız. Şu anda istişareler yürütüyoruz, kararı nihai hale getiriyoruz ve şirketlerle görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Piyasalara yapılan yapay müdahalelerin, enerji alanında sorunlara yol açacağını belirten Novak, "Bu tür adımlar yalnızca küresel yatırımları azaltır ve ilgili kaynakların arzında açık yaratır. Bu da şu anda gördüğümüz gibi fiyatlarda artışa neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, petrol ticaretinde mekanizma ve tedarik zincirlerinin değişeceğini ifade ederek, "Ancak bunu bir trajedi olarak görmüyoruz. Şirketler ürünleri satmak için her daim gerekli mekanizmaları bulacaktır." diye konuştu.

"Piyasadaki büyük oyuncular değişiyor"

Novak, Rusya'nın petrolünü daha zorlu şartlarda satmaya başladığının altını çizerek, "Elbette yeni araçlar, sigorta için yeni mekanizmalar, sevkiyat şekli değişiyor. Ancak piyasadaki büyük oyuncular da değişiyor. Rus petrolünün satışı dahil olmak üzere eskiye göre daha piyasada daha fazla tüccar çalışıyor, dolayısıyla bu değişimde bir trajedi görmüyoruz." diye konuştu.

Petrol üretimlerini zaman zaman düşürmek zorunda kalabileceklerini belirten Novak, "Gerekirse, petrol üretiminde düşüş dönemlerinin olabileceği ihtimalini dışlamıyoruz, çünkü durum belirsiz. Ancak bu düşüşün büyük hacimlerde olacağını düşünmüyorum. Durumun ve petrol satışlarının 2022'ye yakın kalması için gereken her şeyi yapıyoruz." dedi.

Novak, bu ayki petrol satışlarının kasım seviyesinde olacağını, ilerleyen dönemlerde ise küresel ekonominin durumu da dahil olmak üzere belirsizlikler nedeniyle durumu takip edeceklerini söyledi.

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