Ekonomi Bakan Kurum 2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: 2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz. En geç 2038 yılında emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve akabinde net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum: 2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda yer alan ve ‘Sürdürülebilirliğin Yüzyılı’ başlığı altında ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri’ düzenlendi. Seminer çerçevesinde, Türkiye’deki sanayicilerin ve ilgili paydaşların temiz üretim konusundaki farkındalıklarının artırılması ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkat çekilmesi hedeflendi. Seminerde, Türkiye’nin doğasını ve çevresini korumaya katkı sağlayan maddelerin yanı sıra, temiz ve çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması ve çevresel iyileşme konuları da ele alındı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, bir Akdeniz Havzası ülkesi olan Türkiye’nin son yıllarda yaşanan afetlerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğini dile getirerek; yaşanan sel felaketleri, yangınlar ve Marmara Denizi’nde görülen müsilajın bunu somut bir örneği olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmaların süreceğini ifade eden Kurum, “Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek 2053 vizyonumuza ilişkin çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu anlamda gerçekten çok önemli yol katettik. İlk olarak ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ başlığı ile bir istişare toplantısı düzenledik. Ardından Türkiye’nin ilk iklim şurasını bilim insanlarımızla birlikte, toplumun tüm kesimlerinin orada olduğu fikirlerin ve önerilerin hür bir şekilde paylaşıldığı bu seminerde 217 karar alındı. Bu kararlar doğrultusunda önümüzdeki süreçlerde atacağımız adımların da önünü açtık” diye konuştu.

Bakan Kurum Sosyal Konut Projesi'nin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı
GÜNDEM
Bakan Kurum Sosyal Konut Projesi'nin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı

“2030 yılı için, yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz”

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, “2030 yılı için, yaklaşık 500 milyon ton emisyon oluşumunu önleyeceğiz. En geç 2038 yılında emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve akabinde net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanı kapsamında da öngörüldüğü üzere enerjiden sanayiye, ulaştırmadan binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar her alanda bir dönüşüm süreci yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

“Türkiye sanayisinin milli gelir içindeki payı yüzde 25,6’ya yükseldi”

Bakan Kurum, dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemde Türkiye’nin neredeyse her alanda yenilikçi ve dinamik, küresel rekabette üst sıralara taşıyacak projelerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü dile getirerek, “Bugün Türkiye sanayisinin milli gelir içindeki payının yüzde 25,6’ya yükseldiğini gururla ifade etmek isterim. Döngüsel ekonomi ve yeşil sanayi faaliyetlerini hızlandıran Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla ekonomimizi başarılı bir şekilde dönüştürmek, hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. Bu kapsamda hazırladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planı’yla sanayicilerimizin ve ilgili tüm kurumlarımızın çalışmalarını bir araya getirerek; sıfır kirlilik, sanayinin düşük emisyonlu, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir üretime geçişini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Çevresel üretimin göstergesi olarak, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ düzenleyeceğiz”

Atılan her adımda, sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kurum, “Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ düzenleyeceğiz. Çevreci bir yaklaşımla faaliyetlerini yürüttüklerine dair bu belgeyi alan tesislerin, çevresel taksonomi kriterlerini karşılayarak, çevre yatırım fonlarından ve yeşil finansman imkanlarından faydalanmaları için gerekli tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız
EKONOMİ
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız

"2,8 milyon ton atığın alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık"

Sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, tüm atıkları hammadde olarak kullandıklarını dile getiren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

  • “2022 yılında 2,8 milyon ton atığın alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık; çevremizi, doğamızı bu atıklardan koruduk, milletimizin cebine gelir olarak geri döndürdük. Şunu herkes bilmelidir ki; biz sanayicimizle birlikte ülkemizin kalkınması için, hem doğamızı ve çevremizi koruyacağız, hem de yeşil dönüşümün tüm adımlarını hep birlikte atacağız.”
TOGGa yoğun ilgi

TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Dosta güç düşmana korku verdiniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

MSB kazanın sebebini açıkladı.

Hedefler tam isabetle vuruldu.

​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

Kimse girmeye cesaret edemiyordu: İki köyün arasında bulundu.

"İlk defa gördüm doğal olmadığı çok açık."
TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı
Ekonomi

TTZA Kobra ve Ejder Yalçın performanslarıyla göz kamaştırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi. Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları performanslarıyla göz doldurdu.
Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık
Dünya

Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık

Uluslararası Af Örgütü'nün Kanada şubesinden yapılan açıklamada, siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Ketty Nivyabandi, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırının özellikle sadece Çin ve Hong Kong ile bağlantılı olduğunu ve önde gelen birkaç Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti.
Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz
Gündem

Bakan Akar: Türkiye ve Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse tek yumruk oluruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesi ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’nde’ takip etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul edeceklerini belirterek, "Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.