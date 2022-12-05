Ekonomi Rusyadan tavan fiyat uygulamasına karşı hamle Bir karar hazırlanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan tavan fiyat uygulamasına karşı hamle: Bir karar hazırlanıyor

AB'nin Rus petrolüne yönelik getirdiği tavan fiyat uygulamasına karşı Rusya harekete geçti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini belirterek, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır." dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan tavan fiyat uygulamasına karşı hamle: Bir karar hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasını değerlendirdi.

Kararın, küresel enerji piyasalarını olumsuz yönde etkileyeceğini anlatan Peskov, "Rus ekonomisi, özel askeri operasyonun tüm gereksinimlerini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak bu adımlar (tavan fiyat), küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştırması açısından kesinlikle bir etki yaratacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu karara bir yanıt verip vermeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır." dedi.

Peskov, yaptırımların Rusya'da çeşitli sorunlar yarattığını ancak bu sorunların "kritik" olmadığını belirterek, "Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu koşullara uyum sürecini görüyorlar, bunu inkar etmek profesyonelce bir yaklaşım olmaz. Yaptırımların Avrupa ülkelerine verdiği zarar konusunda sessiz kalmak da profesyonel bir yaklaşım olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını vurgulayarak, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda bugünden itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulamaya başladı.

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