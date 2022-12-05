Ekonomi 1201 teşvik belgesi verildi 26 bin kişiye istihdam sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1201 teşvik belgesi verildi: 26 bin kişiye istihdam sağlayacak

Ekimde düzenlenen 1201 teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
1201 teşvik belgesi verildi: 26 bin kişiye istihdam sağlayacak
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.

Ekimde düzenlenen 1201 teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini bildiren Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ekimde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 30'u enerji, yüzde 9'u hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.

Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 35'lik payla "1. Bölge" ve yüzde 28'lik payla "2. Bölge" çekti.

Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 66, tevsi yatırımlar yüzde 27 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.

Bu yıl ocak-ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde, öngörülen sabit yatırım tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 52, istihdam da yüzde 8 artış gösterdi.

Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona indirdik
GÜNDEM
Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona indirdik

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Denizcilik sektörüne 21,6 milyar dolarlık yatırım
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Denizcilik sektörüne 21,6 milyar dolarlık yatırım

Liseli öğrenciler üretti

Liseli öğrenciler üretti

En büyük geçim kaynakları olacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

'Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı.'

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.