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Ekonomi Sabancı Holding karını yüzde 15 artırdı
İŞ DÜNYASI

​​Sabancı Holding 2020'in ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Sabancı Holding karını yüzde 15 artırdı

Sabancı Holding, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla net karını yüzde 15 artıran Sabancı Topluluğu, anılan dönemde 2.2 milyar TL kar elde etti. Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları ise yine aynı dönemde 27.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

Söz konusu mali gerçekleşmelerin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemi kapsadığına dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. 2020’ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdik. Sahip olduğumuz bu avantajlar, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer alıyor.

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Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, Covid- 19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Alper şöyle devam etti, “Var olduğumuz tüm sektörlerde attığımız adımlar, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Sektörel olarak baktığımızda, enerjide sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarımızın ön plana çıktığını görüyoruz. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Sanayide yurtdışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik. Finansal hizmetler ve perakendede ise, özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık.

Elbette tüm bunların ötesinde, bu dönemde, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını her şeyin üstünde tutarak; sağlık konusunda alınan tüm önlemlere ve tedbirlere tavizsiz uyduk. Zorlu şartlara rağmen fedakarca görev yaparak sorumluluklarını başarıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. İleri teknoloji yaklaşımımız, sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimiz ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye’nin Sabancı’sı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Pandemiden önce de, tüm paydaşlarımıza değer yaratma odaklı büyüme vizyonuyla faaliyetlerimizi yürütüyorduk. Sadece hissedarlarımız için değil, çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum, ilişkide olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlar için değer yaratma hedefini tüm stratejimizin temeline koyduk. Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak; tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere tekrar net olarak gösterdi.

Sürdürülebilirlik konusunda, Sabancı Holding’in tüm rakiplerinden farklılaştığını; daha da ileri gidebileceğini biliyoruz. Yakın zamanda yayınlanan uluslararası bir raporda, Sabancı Holding’in ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Sürdürülebilirlik) açısından bölgede göze çarpan bir konumda olduğunu ve ESG ile ilgili yatırımlarından hisse senedi yatırımcılarını daha fazla çekme potansiyeline sahip, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölgesi’nde tercih ettiği 5 şirket içinde olduğunu belirtilmiştir. Kurumsal gönüllülük programımız Sabancı Gönüllüleri, Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’den en iyi örnek seçildi.

  • İlk yarıyılda Brisa 4. Kez CDP İklim Lideri seçildi. Bu yıl ilk kez hesaplanan “Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi” alanında da küresel liderler arasına giren Türkiye’den tek şirket oldu. Bu uluslararası başarılar da doğru yolda olduğumuz ispatlıyor.

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