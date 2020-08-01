İş dünyasında KDV indirimi sevinci

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimleri farklı sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Buna göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ONLARCA SEKTÖRE CAN SUYU

Kararla, Kovid-19'dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak. Buna göre, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.

ÇARKLAR DÖNÜYOR

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bazı sektörlerde bugün başlayan KDV indirimlerinin son iki çeyrek büyümesini güçlendireceğini belirterek, "KDV müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak" ifadesini kullandı. İş dünyasının Kovid sonrası iyileşmesinin en etkili hamlelerinden birisinin yapıldığını aktaran Avdagiç, salgına karşı KDV indiriminin "iş"e yaracağını vurguladı.

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Avdagiç, KDV indiriminin, birçok sektörün Kovid-19 salgını öncesini yakalama sürecini hızlandıracağını, olası ikinci dalgaya karşı iş dünyasının küresel rekabet gücünü artıracağını anlattı.

SEKTÖREL İNDİRİMLER YOLDA

Ramazan Bingöl

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor” dedi. Yıllardır gerek medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, gerekse ilgili makamlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yüzde 1 KDV ile aldıkları eti yüzde 8 oranla sattıklarını dile getirdiklerini anlatan Bingöl, bu konunun yıl sonuna kadar çözüme kavuştuğunu söyledi. Bingöl, restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7’lik indirim uygulayacaklarını kaydederek, “Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz. İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze bu zorlu süreçte son derece önemli bir destek sağlandı” dedi.

KOBİ’LER RAHAT BİR NEFES ALACAK

Sinan Öncel

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci, “KDV indirimiyle sektörümüzde kaliteli ürün kullanımıyla rekabetin üst seviyeye taşınacak, güçlü rakipler sayesinde yeni güçlü firmalar ortaya çıkabilecektir” dedi. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel ise “Bu karar, bizim gibi KOBİ’ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır” değerledirmesinde bulundu.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Stopaj vergisi ve kiralamalarda KDV indirimini çok isabetli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.