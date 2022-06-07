Ekonomi Sebzeden sonra meyvede de fiyatlar düşüşe geçti Ürün bol telaş yapmaya lüzum yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sebzeden sonra meyvede de fiyatlar düşüşe geçti: Ürün bol telaş yapmaya lüzum yok

Sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirten Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Sebzeden sonra meyvede de fiyatlar düşüşe geçti: Ürün bol telaş yapmaya lüzum yok
Foto/arşiv

Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Kamuoyunda uzun süre meyve ve sebze fiyatlarındaki artışı birçok yere bağlayanlar oldu. Spekülasyon yapıldığı ve stok ürün tutulduğu söylenildi. Her sektörde olduğu gibi burada da bu tür durumlar oluşabilir. Ancak fiyatları en çok artıran durum, girdi maliyetlerindeki artış ve akaryakıt fiyatları diyebiliriz. Şimdi görüyoruz ki fiyatlar düşmeye başladı. Çünkü üretim arttı, ürün pazara gelmeye başladı. Hava şartları uygun. Dolasıyla sebze fiyatlarının normale döndüğünü söyleyebiliriz. Bir tek uzun süre domatesin direndiğini gördük, o da şu sıralar kendini saldı. Salatalık, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin fiyatı iki ay öncesine göre yarı yarıya geriledi. Şimdi de sırada meyve var” dedi.

FİYAT DÜŞÜŞÜ DEVAM EDECEK

Türkiye'nin haberine göre; Turfanda meyvenin her zaman pahalı olduğunu ifade eden Tavşan “Erik, kiraz, çilek, ilk çıkışında fiyatları yüksek olur. Bu hep böyledir. Ancak eriğin tanesi 10 TL diye kamuoyunda algı oluşturmak doğru değil. Zamanla fiyatlar düşüyor. Şimdi meyvede de fiyatların aşağı geldiğini gözlüyoruz. Kiraz, çilek, erik, karpuz ve kavun gibi meyvelerin fiyatı bir ay önceye göre ciddi şekilde düştü. Bu düşüş daha da devam edecek” ifadelerini kullandı.

LİMONDA SORUN OLABİLİR

Yalnızca limon ve portakalda bir sorun olabileceğini söyleyen Tavşan “Kışın bir süre don gören ağaçlar var. Üretim yerlerinden çok iyi haberler almıyoruz. Tabii bunu zaman gösterecek. Eylül gibi ürün yetişmeye başlar. Şimdilik limonu depolardan tüketiyoruz. Şayet üretim tarafından sıkıntı yaşanırsa fiyat artışı görebiliriz” diye konuştu.

DOĞRU PLANLAMA ŞART

Tarımda doğru politikalar izlenerek başarının sağlanabileceğini söyleyen Yüksel Tavşan “Bütün bölgelerle koordinasyonu bir şekilde, hangi ürün nerede ve nasıl ekilecek bunun planlanması lazım. Piyasanın neye ihtiyacı var belirlenmesi ve ona göre teşvik ve desteklerin üreticiye sunulması lazım. Bu yolla fiyatları dengeleriz ve vatandaş ucuz ürün tüketebilir” dedi.

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