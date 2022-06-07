Apple Türkiye iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni zamlı fiyatlar!

Apple Türkiye, iOS 16’nın tanıtıldığı günde pek çok cihazının fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyatlarla birlikte en ucuz iPhone, en pahalı iPhone fiyatları da merak kazandı. İşte yeni zamlı iPhone fiyatları...

IPHONE FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Apple, WWDC 2022'nin ilk gününde iOS 16 ve yeni MacBook modelleri ile pek çok ürün ve işletim sistemi sürümünü duyurdu. Öte yandan bugün Apple, Türkiye'deki fiyatlarına 3 ay aradan sonra zam güncellemesi yaptı.

Apple'ın piyasadaki son iPhone serisi olan iPhone 13, bugün itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaştı. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ile birçok ürüne daha zam yapıldığı görülüyor.

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YENİ IPHONE FİYATLARI 2022

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

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iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL

SON ZAM MART AYINDA YAPILMIŞTI

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı.