Apple, 7 Eylül 2022'de düzenlenen "Far Out" isimli etkinlikle beraber iPhone 14 serisini tanıtmıştı. iPhone 14 hakkındaki belli özellikler web sitelerinde yayılmaya devam ediyor. Apple iPhone 14 serisinin teknik özellikleri nelerdir? iPhone 14 güncel fiyatı ne kadar? İşte Apple iPhone 14 serisinin teknik özelliklerine dair ayrıntılar

IPHONE 14 SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 14'ün özellikleri ise şu şekilde:

A15 Biyonik çip

6.1 inç, 60 Hz, 2.532 x 1.170 piksel, OLED ekran

128G, 256GB veya 512GB depolama

20 saate kadar (video oynatma) pil

Lightning portu

Ekran

iPhone 14'ün 6.1 inçlik ekranına alışkınsanız, iPhone 16'nın ekranının size tanıdık geleceğini göreceksiniz. Aynı boyuta ve aynı 60 Hz yenileme hızına sahip olsa da, birkaç güncellemeyle iPhone 16, iPhone 14'ün ekranından daha iyi bir performans sergiliyor.

iPhone 14 modeli ise enerjisini A15 Bionic işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon, 6.06 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızında elastik OLED ekranla beraber geldi.

Serideki bütün modeller, 6GB RAM ile kutudan çıkıyor. Ek olarak, Promotion yenileme hızını destekleyen LTPO paneli kullanılacak. Bu sayede cihazlar, yüksek monitör tazeleme hızında (120Hz) pil tüketimini en aza indirecek.

Son ortaya çıkan teknik çizime nazaran iPhone 14, bu şekilde görünecek:

Teknik çizimlere baktığımızda, iPhone 14 ile iPhone 13'ün ön yandan tam anlamıyla aynı bulunduğunu görüyoruz. Çentik yapısı ve butonlar, önceki nesiller ile aynı. Üstelik sektör kaynaklarına nazaran iPhone 14 ailesinin monitör seçenekleri ile iPhone 13 ailesinin monitör boyutu seçenekleri de aynı.

iPhone 14'ün arka kısım çizimlerine baktığımızda da iPhone 13 ile benzerlik görüyoruz. Ancak sektör kaynaklarına nazaran Eylül 2022'de tanışacağımız telefon, iPhone 13'e nazaran daha kalınca bir kamera çerçevesi ile gelecek. Bu arada; teknik çizimlerde arka kısımdaki Apple logosunu görememiş olabilirsiniz. Bu pek de mühim bir ayrıntılar değil zira reel modelde logonun yer alacağı sugötürmez bir reel.

iPhone 14 güncel fiyatı ne kadar 2025?

iPhone 14 128 Gb güncel fiyatı 43.999 TL'dir.