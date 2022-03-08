Teknoloji iPhone SE tanıtıldı iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri
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iPhone SE tanıtıldı: iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri

Apple yeni iPhone SE'yi bugün gerçekleştirilen etkinlik ile duyuruyor. İkonik bir tasarımda olan güçlü akıllı tasarımı ile dikkat çeken iPhone SE'nin özellikleri duyuruldu. Yeni iPhone SE, gelişmiş kamera özelliklerine güç veren ve fotoğraf düzenlemeden oyun ve artırılmış gerçeklik gibi yoğun güç gerektiren işlemlere kadar neredeyse her deneyimi daha iyi hale getiren A15 Bionic'in performansı da dahil olmak üzere etkileyici yükseltmeler içeriyor. Peki, iPhone SE özellikleri neler? iPhone SE ne zaman satışa sunulacak? iPhone SE fiyatı ne kadar? İşte Apple'ın yeni göz bebeği iPhone SE ürün özellikleri ve resimleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone SE özellikleri: iPhone SE fiyatı ne kadar?
iphone se

İlk defa 2016 yılında satışa sunulan iPhone Se modelinde 3. nesil ürünü olarak piyasaya çıkacak cihazın ayrıntıları merak kazandı. TSİ 21.00'da başlayan etkinlikte Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. 5G, daha uzun pil ömrü ve iyileştirilmiş dayanıklık gibi dikkat çeken özelliklerinin yanı sıra iPhone SE üç çarpıcı renkte üretildi: Kırmızı, Siyah ve Beyaz.

IPHONE SE 3 ÜRÜN RESİMLERİ

İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone SE 3 Özellikleri belli oldu.

• Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel

• İşlemci: Apple A15 Bionic

• İşletim sistemi: iOS 15

• Arka kamera: 12 megapiksel

• Ön kamera: 7 megapiksel

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IPHONE SE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone SE, 11 Mart Cuma günü ön siparişe açılacak ve 18 Mart Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

IPHONE SE FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 dolar olarak belirlendi.

Apple'ın Dünya Çapında iPhone Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaiann Drance: "iPhone SE, ikonik tasarımı, olağanüstü performansı ve uygun fiyatı sayesinde mevcut kullanıcılarımız ve yeni iPhone müşterileri için inanılmaz derecede popüler bir seçim oldu. Bu yıl ürettik. Smart HDR 4, Fotoğraf Stilleri ve Deep Fusion gibi gelişmiş kamera özelliklerinin kilidini açan iPhone 13 serimizle aynı çip olan A15 Bionic sayesinde daha iyi pil ömrüne sahip, şimdiye kadarki en güçlü ve dayanıklı iPhone SE. Ve 5G ile iPhone SE kullanıcılara daha hızlı indirme ve yükleme, daha yüksek kaliteli video akışı, uygulamalarda gerçek zamanlı etkileşim ve çok daha fazlasını sağlar. En yeni nesil teknoloji ve performansı bu fiyata sunmak yalnızca Apple'ın yapabileceği bir şeydir." açıklamasında bulundu.

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