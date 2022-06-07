Tarım finansmanı 200 milyara koşuyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tarımsal kriz ülkelerin bu alandaki eksiklerini gidermesi ve çiftçisine gösterdiği önemi de artırdı. Türkiye’deki çiftçilerin üretimini artırması için devlet teşviklerinin yanı sıra finans dünyası da elini taşın altına koydu.

189 MİLYAR LİRALIK TARIM KREDİSİ VAR

Türkiye Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye tüm üreticiler kredi imkanlarından faydalanırken son 12 ayda kullandırılan tarım kredisi miktarı 189 milyar liraya ulaştı. Kolay ödeme yöntemleri ile ekim zamanı çiftçinin yanında olan finans dünyası, hasat zamanı uygun ödeme koşulları ile yerli üreticiye destek oluyor. Çiftçilerin kullandığı kredi miktarı ise günden güne artarken, bu yıl 200 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

SON 5 YILDA %141 YÜKSELİŞ VAR

Bankacılık sektörü mart sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini 2021 yıl sonuna göre 18 milyar 704 milyon lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 180 milyar 738 milyon liraya yükseldi. 2021 yıl sonunda 162 milyar 34 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, 3 aylık süreçte yüzde 11,5 arttı. Söz konusu dönemde kredi stoku 18 milyar 704 milyon lira arttı. Son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler de 105 milyar 858 milyon lira arttı. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son 2 yılda yaklaşık 73 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektöründeki kredi stoku artışı son 5 yılda yüzde 141,4, son 2 yılda yüzde 67,4 yükseldi.

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ÖZEL KREDİ KARTI DA SUNULUYOR

Bankalar, çiftçilerin ve üreticilerin traktör, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

GERİ ÖDEME ORANI ÇOK YÜKSEK

Tarım kredisi kullananların büyük bir kısmı 250 bin liradan daha az bir kredi çekiyor. Bu kredilerin zamanında geri ödemesi ise yüzde 85’i geçiyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çifçtiye faiz desteği ise toplam kullanılan kredilerin içerisinde yüzde 25’ten fazla desteğe denk geliyor. Bakanlığın son 5 yılda çifçtilere olan desteği ise 90 milyar lirayı geçiyor.

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