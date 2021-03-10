Ekonomi Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını belirterek, "Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Otobüslerde koltuk sınırlaması kalktı.
Otobüslerde koltuk sınırlaması kalktı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan yaptığı açıklamada, uzun zamandır şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 doluluk uygulamasının kendilerini ekonomik olarak çok zorladığını ifade ederek, normalleşme kapsamında beraberindeki heyetle geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiklerini söyledi.

Hem sınırlamanın kaldırılması hem de terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme işletmelerinin açılması talebinde bulunduklarını aktaran Özcan, bu kapsamda taleplerinin olumlu karşılık bulduğunu kaydetti.

  • Özcan, "İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek." diye konuştu.

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor
EKONOMİ
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor

Hem otobüslerde hem de yeme-içme işletmelerinde salgına karşı alınması gereken önlemlere uyulmasının önemine dikkati çeken Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede bu konunun önemle üzerinde durulduğunu vurguladı.

Özcan, "Ben de tüm otobüs işletmecilerimize maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının ve il hıfzısıhha kurumlarının belirlediği kurallara uymaları çağrısında bulunuyorum. Hepimizin sağlığı ve kazanımlarımızı kaybetmememiz için ilgili şartlara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yolcular HES koduyla otobüslere alınacak

Birol Özcan, otobüslerin ruhsatta yer alan bilgiler doğrultusunda yolcu taşıyabileceğini belirterek, kararla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolcular, HES koduyla otobüslere ve yeme-içme işletmelerine alınacak. Girişlerde ateş ölçüme vesaire yapılacak. Dezenfektan ve benzeri konulara azami özen gösterilecek. Biz otobüslerimizde zaten tüm hassasiyeti gösteriyorduk. Ayrıca, göçmen taşımacılığı noktasında süreçlerle ilgili yardımcı olunması ve işlemlerin hızlı halledilmesi noktasında İstanbul İl Göç İdaresinden bir personel talep ettik."

Özcan, yüzde 50 sınırlamanın kaldırılması kararının otobüs işletmecilerini ekonomik açıdan rahatlatacağını ifade ederek, "Karardan dolayı çok mutluyuz. Sektör bir nebze olsun nefes aldı. Muhtemel büyük ekonomik kayıpların önüne geçecek." dedi.

Otobüste izdiham var: HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak
EKONOMİ
Otobüste izdiham var: HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak

Otobüslere yüzde 10 indirim geliyor
EKONOMİ
Otobüslere yüzde 10 indirim geliyor
Abone Ol Google News
Kuruluş Osmandan Afrika açılımı

Kuruluş Osman'dan Afrika açılımı

​31 ülkenin ardından şimdi de Tunus'ta yayımlanacak.
Yapımı bir ay sürüyor

Yapımı bir ay sürüyor

​Kars'tan Japonya'ya gidiyor.
Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'da üçüncü reaktörün temelini attı

'Bunun tarifi yok'

'Bunun tarifi yok'

​Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü.

Altın alacaklara uyarı

Altın alacaklara uyarı

​Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var.

Erdoğan ​AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.
Gurur ve hüzün bir arada

Gurur ve hüzün bir arada

​JÖH timleri Suriye'ye uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.