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Ekonomi Otobüste izdiham var HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüste izdiham var: HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak

Otobüsçüler, seyahat sınırlamasının kaldırılmasından memnun. Yarın başlayacak yeni dönemde şehirlerarası seyahatte rekor bekleniyor. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, “%50 kapasite ile çalışacağımız için talebe yetişmekte zorlanacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının tamamen kalkmasına sevinen kesimlerin başında otobüsçüler geliyor. Yarından itibaren Türkiye’nin 81 ilinin tamamına giriş çıkışların serbestleşmesiyle birlikte kara yolu yolcusunu taşıyan firmalarda, otogarlarda ve yol güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde büyük bir hareketlilik var.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, “Bu karar bizi çok mutlu etti. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının kaldırılması yerinde bir karar oldu. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının kalkması piyasada bir hareketlilik yaratacak. Alınan karar ülke ekonomisine de yarayacak. Çünkü otogarların dolu olması ekonominin de canlı olması anlamına geliyor” dedi.

Birol Özcan

FİRMALAR RAHATLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm otobüs firmalarının teşekkür ettiğini ifade eden Özcan, “Kısıtlamanın kalkması, yolcu sayımızı arttıracak. Seyahatlerde tedbirler sürecek. Yolcularımızı güvenli şekilde istedikleri yere taşımaya devam edeceğiz. Zaten bu süreçte tüm otobüsleri ve yazıhanelerimizi dezenfekte etmiştik. Personelimiz de seferlere hazır. Kısıtlamanın kaldırılması, firmaların rahatlamasını sağlayacak. Yakın zamanda da yüzde 50 yolcu taşımacılığının da kaldırılarak, tam kapasiteli yolcu taşımak istiyoruz” dedi.

HES kodu otobüsle seyahat için de şart

  • Havayolunda olduğunu gibi otobüs ile de şehirlerarası yolculuk yapabilmek için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alması yeterli olacak. 65 yaş üzeri vatandaşların ise özel şartlı seyahat izin belgesi alması gerekecek. Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte yurt içi seferlerini gerçekleştirecek otobüs firmalarıyla sektörde beklenenden daha hızlı bir canlanma öngörülüyor. Seferlerin tekrar başlamasıyla otobüslerde de yolcuların sağlığını ve huzurunu korumak için dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek. Normalleşme döneminde otobüsler, toplam kapasitelerinin yüzde 50’si yolcuyla seferlerine devam edecek. Otobüslerdeki oturma düzeni de yolcuların arasında sosyal mesafe oluşturulacak şekilde olacak.

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