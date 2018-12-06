Ekonomi Selçuk Bayraktar duyurdu İHA pilotu aranıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu: İHA pilotu aranıyor!

Selçuk Bayraktar duyurdu: İHA pilotu aranıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Yeni Şafak
T3 Vakfı Başkanı Bayraktar, İHA pilotu ilanını sosyal medyadan duyurdu.
T3 Vakfı Başkanı Bayraktar, İHA pilotu ilanını sosyal medyadan duyurdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, sosyal medya hesabından başta İHA pilotu olmak üzere bir çok alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu.

  • İHA pilotu olmak isteyenlerin taşıması gereken şartları şu şekilde sıraladı:
  • Üniversitelerin/Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip,
  • Tercihen PPL lisansına sahip,
  • Temel havacılık bilgisine sahip olan,
  • Temel seviyede elektronik ve mekanik bilgisine sahip,
  • Tercihen İHA operatörü veya İHA operatörlük kariyeri düşünen,
  • İleri seviyede İngilizce bilen,
  • Uzun süreli yurt içi/yurt dışı çalışma engeli olmayan,
  • İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek,
  • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan,
  • Tercihen benzer görevlerde deneyim sahibi takım arkadaşları aranmaktadır.

  • Öte yandan Bayraktar açık pozisyonları şu şekilde sıraladı:
  • Akıllı Sistemler-Gelişmiş Otonomi
  • Ana Veri Uzmanı
  • Analiz ve Test Mühendisi
  • Üretim Planlama Mühendisi
  • Üretim Planlama Sorumlu Mühendisi
  • Üst Düzey Yönetici Asistanı
  • Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı
  • Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Sorumlusu
  • CAM Mühendisi
  • Elektro Optik Bakım Mühendisi
  • Elektro Optik Bakım Teknisyeni
  • Elektro Optik Sistemler Kalite Sorumlusu
  • Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
  • Endüstri Mühendisi
  • Gömülü Yazılım Mühendisi
  • Grafiker
  • Kablaj Mühendisi
  • Kablaj Teknisyeni
  • Kalite Mühendisi
  • Karar Destek Sistemleri/Operasyon Teknolojileri Uzmanı
  • Kompozit Parça İmalat Teknisyeni
  • Kompozit İmalat Mühendisi
  • Kontrol Mühendisi
  • PCB Tasarım Teknikeri
  • Saha Personeli (Teknisyen)
  • Satınalma / Tedarikçi Yönetimi Uzmanı
  • Tasarım Mühendisi
  • Teknik Dokümantasyon Uzmanı
  • Teknik Ressam
  • Vision Engineer
  • Yapay Zeka Yazılım Uzmanı
  • Yazılım Kalite Uzmanı
  • Yazılım Mühendisi (Nesne Tabanlı)
  • İha Pilotu
  • İnsan Kaynakları Yöneticisi
  • İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi

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