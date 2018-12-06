Selçuk Bayraktar duyurdu: İHA pilotu aranıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, sosyal medya hesabından başta İHA pilotu olmak üzere bir çok alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu.
- İHA pilotu olmak isteyenlerin taşıması gereken şartları şu şekilde sıraladı:
- Üniversitelerin/Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip,
- Tercihen PPL lisansına sahip,
- Temel havacılık bilgisine sahip olan,
- Temel seviyede elektronik ve mekanik bilgisine sahip,
- Tercihen İHA operatörü veya İHA operatörlük kariyeri düşünen,
- İleri seviyede İngilizce bilen,
- Uzun süreli yurt içi/yurt dışı çalışma engeli olmayan,
- İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek,
- Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan,
- Tercihen benzer görevlerde deneyim sahibi takım arkadaşları aranmaktadır.
BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!
Uçan Baluk 🐳
Henüz evden uçmamışken ✈
Ona elim değsin 👋
Bu çorbada tuzum olsun 🥣
Diyorsan elini çabuk tut 🚀
👉https://t.co/cockqRTv7g@BaykarMakina
Semalarımızda Hür ve Özgür 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Ju8KY40wu3
BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!
- Öte yandan Bayraktar açık pozisyonları şu şekilde sıraladı:
- Akıllı Sistemler-Gelişmiş Otonomi
- Ana Veri Uzmanı
- Analiz ve Test Mühendisi
- Üretim Planlama Mühendisi
- Üretim Planlama Sorumlu Mühendisi
- Üst Düzey Yönetici Asistanı
- Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı
- Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Sorumlusu
- CAM Mühendisi
- Elektro Optik Bakım Mühendisi
- Elektro Optik Bakım Teknisyeni
- Elektro Optik Sistemler Kalite Sorumlusu
- Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
- Endüstri Mühendisi
- Gömülü Yazılım Mühendisi
- Grafiker
- Kablaj Mühendisi
- Kablaj Teknisyeni
- Kalite Mühendisi
- Karar Destek Sistemleri/Operasyon Teknolojileri Uzmanı
- Kompozit Parça İmalat Teknisyeni
- Kompozit İmalat Mühendisi
- Kontrol Mühendisi
- PCB Tasarım Teknikeri
- Saha Personeli (Teknisyen)
- Satınalma / Tedarikçi Yönetimi Uzmanı
- Tasarım Mühendisi
- Teknik Dokümantasyon Uzmanı
- Teknik Ressam
- Vision Engineer
- Yapay Zeka Yazılım Uzmanı
- Yazılım Kalite Uzmanı
- Yazılım Mühendisi (Nesne Tabanlı)
- İha Pilotu
- İnsan Kaynakları Yöneticisi
- İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi