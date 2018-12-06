Türk otomotiv sektörü 'milyar dolarlık pazar' sayısını artırdı

Türk otomotiv sektörü, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya Belçika, Slovenya ve Polonya'ya 1 milyar 35 milyon dolar ila 4 milyar 413 milyon dolar arasında değişen ihracatlar gerçekleştirdi.

ABD pazarı, geçen yılın aynı döneminin aksine, 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapılan pazarlar arasına giremezken, Slovenya ve Polonya ilk kez bu seviyeyi aştı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-kasım döneminde gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 182 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın 11 ayında, 29 milyar 97 milyon 657 bin dolarlık ihracata ulaşan sektör, yılın bitmesine bir ay kala bu rakam ile geçen yıla ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu geride bıraktı.

Ocak-kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatının 22 milyar 791 milyon 120 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı. Bu miktar, toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,32'sini oluşturdu.

Türkiye'nin genel otomotiv ihracatı, 11 ayda yüzde 11,74 artarken, AB pazarındaki artış oranı yüzde 13,13'ü buldu.

Milyar dolarlık pazarlar

Ocak-kasım döneminde AB üyesi 8 ülke, 1 milyar dolar ve üzerindeki otomotiv ihracatı yapılan pazarlar olarak dikkati çekti. Bu ülkelere, sektörün toplam ihracatının yüzde 62,73'ü (18 milyar 253 milyon 838 bin dolar) gerçekleştirildi.

Yılın 11 ayında, yüzde 9,57'lik artışla 4 milyar 413 milyon 891 bin dolar ihracat yapılan Almanya, pazardaki açık ara liderliğini sürdürdü.

Bu ülkeyi yüzde 7,41 artış ve 3 milyar 82 milyon 755 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 11,01 yükseliş ve 2 milyar 960 milyon 509 bin dolar ile Fransa, yüzde 6,32 artış ve 2 milyar 688 milyon 440 bin dolarla İngiltere, yüzde 10,51 yükseliş ve 1 milyar 661 milyon 811 bin dolarla İspanya, yüzde 19,81 artış ve 1 milyar 314 milyon 740 bin dolarla Belçika takip etti.

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Slovenya ve Polonya ise bu yıl ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına katıldı. 11 aylık dönemde Slovenya'ya yüzde 33,52 artışla 1 milyar 96 milyon 194 bin, Polonya'ya yüzde 23,99 artışla 1 milyar 35 milyon 498 bin dolar ihracat yapıldı.

İhracat yapılan ilk 10 ülke arasındaki ABD'ye ise yüzde 23'lük düşüşle 996 milyon 632 bin dolar dış satım gerçekleştirildi. ABD'ye geçen senenin 11 aylık döneminde ise 1 milyar 294 milyon 328 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti.

"Yıl sonunda ülke sayısı 9 olacaktır"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının tamamında 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 7 olduğunu hatırlattı.

Bu ülkelerin sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, ABD ve Belçika'dan oluştuğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"2017 yılında Polonya ve Slovenya'ya 900 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmişti ve bu ülkeler geçen yıl 1 milyar dolar sınırındaydılar. Bu yıl Polonya ve Slovenya'ya yüksek oranlı ihracat artışları ilk 11 ayda bir milyar dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısını 8'e yükseltti. Ocak-Kasım 2018 döneminde Polonya'ya yönelik yan sanayi ihracatımız yüzde 24, çekiciler ihracatımız yüzde 246 artmış, aynı dönemde Slovenya'ya yönelik eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız yüzde 32, binek otomobiller ihracatımız yüzde 42 artmıştır."

Çelik, bu yıl ilk 11 ay itibarıyla liste dışı gözüken ABD'ye yönelik binek otomobiller ihracatının yüzde 60 gerilemesinin, bu ülkeye yönelik toplam otomotiv ihracatına da düşüş olarak yansıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Ancak ABD'ye yönelik otomotiv ihracatımız 11 ayda 997 milyon dolara ulaşmış durumdadır, yani yıl yine 1 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatılacaktır. Böylece yıl sonunda otomotiv ihracatında bir milyar dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 9 olacaktır. Hollanda ve Romanya da bu yıl bir milyar dolar sınırına yaklaşacak ülkelerdir. Dolayısıyla 2019 yılında 11 ülke bu listede yer alma potansiyeli taşıyacaktır."

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