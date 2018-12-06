Ekonomi OPEC piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OPEC kararını açıkladı: Trump'ın çağrısına uymadılar

OPEC piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, petrol üretim kısıntısında anlaşırken, nihai miktar henüz açıklanmadı. Karar, ABD Başkan Trump'ın 'kısıtlamaya gitmeyin' çağrısına ters bir adım olarak gerçekleşti.

Reuters
OPEC, Trump'ın petrol üretim kısma çağrısını dikkate almadı.
OPEC, Trump'ın petrol üretim kısma çağrısını dikkate almadı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Viyana'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı.

  • Kararda, petrol üretim kısıntısında anlaşılırken, nihai miktar henüz belirlenmedi.

Trump'ın çağrısına uymadılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerine ve müttefiklerine, petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi için çağrıda bulunurken, üretimin düşürülmesinin dünya genelinde petrol fiyatlarında yüksek artışı tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Trump, OPEC toplantısı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umut edelim ki OPEC, şu andaki gibi petrol akışını sürdürecek ve kısıtlamaya gitmeyecek. Bütün dünyanın yüksek petrol fiyatlarına ne ihtiyacı ne de arzusu var“ ifadesini kullandı.

"Petrol üretimini azaltmak için kimseden izin almam"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol üretimini azaltmak için kimseden izin almayacağını söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) petrol üretimini azaltması isteğinin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol üretimini azaltmak veya kesmek için kimseden izin almalarının gerekmediğini açıkladı.

El Falih, ülkesinin petrol üretiminin Aralık ayında günlük 10,7-10,8 milyon varil seviyesine ulaşacağını ve OPEC ülkelerinin yapılan üretimi azaltmasının en az 6 ay sürmesi gerektiğini belirtti.

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Suudi bakan, şu ana kadar petrolü azalmak için bir anlaşmanın yapılmadığını, petrol pazarında bir kriz yaşanmasını istemediklerini söyledi.El Fatih, "Petrol üretimi günde bir milyona azalırsa yeterli olacak, şu anki petrol fiyatları konusunda rahatız" açıklamasında bulundu.

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