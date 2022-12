Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma göklerde

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti.

Önce koşu testine çıkan Kızılelma, ardından ilk uçuş için havalandı.

"Daha fazla yerde tutamadık uçtu"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına " Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bayraktar Kızılelma'nın bir ay içinde havalanacağını belirterek, "Allah nasip ederse, bir ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
December 14, 2022

