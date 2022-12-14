Ekonomi Selçuk Bayraktar duyurdu Kızılelma göklerde
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma göklerde

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma havalandı. Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" notuyla paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma göklerde
Kızılelma göklerde

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti.

Önce koşu testine çıkan Kızılelma, ardından ilk uçuş için havalandı.

Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi
OYNAT 00:27
Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleştirildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, gelişmeyi 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun' notuyla paylaştı.

"Daha fazla yerde tutamadık uçtu"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına " Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bayraktar Kızılelma'nın bir ay içinde havalanacağını belirterek, "Allah nasip ederse, bir ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılelma pistte: Türkiye’nin insansız savaş uçağı
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