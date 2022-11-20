Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.
SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA'YA DOĞRU
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar geçtiğimiz aylarda Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.
Bugün yer testlerini geçtiği açıklanan KIZILELMA'nın piste çıktığı ilk videosu da Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.
Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası...
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A sunday morning to remember with Bayraktar #KIZILELMA... pic.twitter.com/xq1dnNSJ7c
Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası...
Bayraktar "KIZILELMA'yla bir pazar hatırası..." diyerek pistten fotoğraf paylaştı.
KIZILELMA NE ZAMAN HAVALANACAK?
SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; KIZILELMA’nın ilk uçuş tarihi, daha önce 2023 yılı olarak açıklanmıştı. Ancak Baykar, taksi testlerinin başarılı geçmesi durumunda vakit kaybetmeden ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ilk uçuşu, hava şartlarına da bağlı olarak gelecek hafta veyahut Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilebilir.
KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ
Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.
Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.
AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ
İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.
Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.
DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ
Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
MİUS’un özellikleri
- Haberleşme: Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS)
- Seyir Hızı – Azami Hız: 0.6 – 0.9 Mach
- Operasyonel-Azami İrtifa: 35.000-45.000 feet
- Operasyonel Yarıçap: 500 Deniz Mili
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1500kg
- Faydalı Yük – Sensor: Elektro-Optik Hedefleme Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar
- Azami Kalkış Ağırlığı: 6000kg
- Gövde Uzunluğu: 14.7m
- Yükseklik: 3.3m
- Kısa Pistli Gemilerden Operasyon Kabiliyeti
- SATCOM + 3 Yedekli LOS
- GPS Bağımsız Seyrüsefer
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Ses Üstü Varyant
- Düşük Görünürlülük
- Akıllı Filo Otonomisi