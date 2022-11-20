Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA'YA DOĞRU

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar geçtiğimiz aylarda Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

Bugün yer testlerini geçtiği açıklanan KIZILELMA'nın piste çıktığı ilk videosu da Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası...

✈️🍎🚀

A sunday morning to remember with Bayraktar #KIZILELMA... pic.twitter.com/xq1dnNSJ7c — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

Bayraktar "KIZILELMA'yla bir pazar hatırası..." diyerek pistten fotoğraf paylaştı.

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KIZILELMA NE ZAMAN HAVALANACAK?

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; KIZILELMA’nın ilk uçuş tarihi, daha önce 2023 yılı olarak açıklanmıştı. Ancak Baykar, taksi testlerinin başarılı geçmesi durumunda vakit kaybetmeden ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ilk uçuşu, hava şartlarına da bağlı olarak gelecek hafta veyahut Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilebilir.





KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

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Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

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DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

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MİUS’un özellikleri

Haberleşme: Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS)

Seyir Hızı – Azami Hız: 0.6 – 0.9 Mach

Operasyonel-Azami İrtifa: 35.000-45.000 feet

Operasyonel Yarıçap: 500 Deniz Mili

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500kg

Faydalı Yük – Sensor: Elektro-Optik Hedefleme Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar

Azami Kalkış Ağırlığı: 6000kg

Gövde Uzunluğu: 14.7m

Yükseklik: 3.3m

Kısa Pistli Gemilerden Operasyon Kabiliyeti

SATCOM + 3 Yedekli LOS

GPS Bağımsız Seyrüsefer

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Ses Üstü Varyant

Düşük Görünürlülük

Akıllı Filo Otonomisi

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OYNAT 03:23 İnsanız süpersonik Türk savaş uçağı uçuşa hazırlanıyor: Kızılelma motor çalıştırdı İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak derken Türk savunma sanayi muharebe sahasında yeni bir devrim daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Kızılelma'da görenleri heyecanlandıran son gelişmeyi ele aldı.. BiP'te paylaş

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