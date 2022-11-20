Ekonomi Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı. Kızılelma'nın pistteki ilk görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
KIZILELMA

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA'YA DOĞRU

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar geçtiğimiz aylarda Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı
OYNAT 00:24
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Taksi ve Koşu Testi'ni başarıya tamamlayan insansız savaş uçağı Kızılelma'nın görüntülerini paylaştı.


Bugün yer testlerini geçtiği açıklanan KIZILELMA'nın piste çıktığı ilk videosu da Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.


Bayraktar "KIZILELMA'yla bir pazar hatırası..." diyerek pistten fotoğraf paylaştı.


KIZILELMA NE ZAMAN HAVALANACAK?

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; KIZILELMA’nın ilk uçuş tarihi, daha önce 2023 yılı olarak açıklanmıştı. Ancak Baykar, taksi testlerinin başarılı geçmesi durumunda vakit kaybetmeden ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ilk uçuşu, hava şartlarına da bağlı olarak gelecek hafta veyahut Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilebilir.


KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Emekli korgeneral ‘İHA ve SİHA değil’ diyerek duyurdu: ABD'yi Kızılelma korkusu sardı
EKONOMİ
Emekli korgeneral ‘İHA ve SİHA değil’ diyerek duyurdu: ABD'yi Kızılelma korkusu sardı

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

MİUS’un özellikleri

  • Haberleşme: Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS)
  • Seyir Hızı – Azami Hız: 0.6 – 0.9 Mach
  • Operasyonel-Azami İrtifa: 35.000-45.000 feet
  • Operasyonel Yarıçap: 500 Deniz Mili
  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1500kg
  • Faydalı Yük – Sensor: Elektro-Optik Hedefleme Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 6000kg
  • Gövde Uzunluğu: 14.7m
  • Yükseklik: 3.3m
  • Kısa Pistli Gemilerden Operasyon Kabiliyeti
  • SATCOM + 3 Yedekli LOS
  • GPS Bağımsız Seyrüsefer
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti
  • Ses Üstü Varyant
  • Düşük Görünürlülük
  • Akıllı Filo Otonomisi

Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı ona büyük ülkelerden talep var
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı ona büyük ülkelerden talep var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir

İnsanız süpersonik Türk savaş uçağı uçuşa hazırlanıyor: Kızılelma motor çalıştırdı
OYNAT 03:23
İnsanız süpersonik Türk savaş uçağı uçuşa hazırlanıyor: Kızılelma motor çalıştırdı
İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak derken Türk savunma sanayi muharebe sahasında yeni bir devrim daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Kızılelma'da görenleri heyecanlandıran son gelişmeyi ele aldı..


Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Tam 69,2 kilometre.
Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

Para yerine kullanılan
en enteresan şeyler

​Günümüzde hâlâ geçerli olanları var.
Kızılelma testleribaşarıyla tamamladı

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.