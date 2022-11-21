Ekonomi Kızılelma pistte Türkiyenin insansız savaş uçağı
SAVUNMA SANAYİ

Kızılelma pistte: Türkiye’nin insansız savaş uçağı

Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin insansız savaş uçağı “Kızılelma”nın ilk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından “Bayraktar Kızılelma’yla bir pazar hatırası...” notuyla teste ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılelma pistte: Türkiye’nin insansız savaş uçağı
Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin insansız savaş uçağı “Kızılelma”nın ilk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı.

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha katedildi.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.
Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

İLK UÇUŞUNA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de başarıyla gerçekleştirildi. Böylece Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

​Yunan basınından acı itiraf: Türk savunma sanayisi hızla gelişiyor biz geri kalıyoruz
FOTOĞRAF 13
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Komşu, Türk savunma sanayisindeki ilerleyişi adım adım takip ediyor.
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Yunanistan için yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan Tayfun’un test atışı bardağı taşıran son damla oldu.
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YUNANİSTANIN ANA KARASI MENZİL İÇİNDEFüzenin menzilinin adalar dahil Yunanistanın ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken Yunan gazeteleri de Türkiyenin yeni silahlarını mercek altına aldı.
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TÜRK BAKANIN SÖZLERİ YANLIŞ DEĞİLSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GEsi ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Tayfunun Menzili Atinayı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 kmnin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik sözlerine dikkat çekilen analizde şu ifadeler yer aldı:
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Türk Bakan yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduklarını belirtti ve bu yanlış değil ifadeleri yer aldı.
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ERDOĞAN SAVUNMA HARCAMALARINI 26 MİLYAR AVROYA ÇIKARDICumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı ile savunma harcamalarının 26 milyar avroya çıkarılacağını vurgulayan In.gr, Türk savunma sanayisinin şimdiden 700den fazla farklı proje üzerinde çalıştığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
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BÜYÜK RESME BAKILDIĞINDA TAYFUN ÇOK KÜÇÜK BİR ŞEYTayfun büyük resme bakıldığında çok küçük bir şey. Ankara şimdiden 1000 kmyi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor.
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KOMŞUDAN ACI İTİRAF: GERİDE KALIYORUZTürkiyenin ürettiği muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri ve füze sistemlerini tek tek inceleyen haber sitesi Türk İHAlarının giderek daha popüler hale geldiğini yazdı ve acı bir itirafta bulundu:
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Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor.
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AP: GÖZLERİ HEP TÜRKİYENİN ÜZERİNDEAssociated Pressin (AP) hafta sonu yayınladığı bir haberde Yunanistanın gözünü Türkiyeden ayırmadığı belirtildi ve Atina komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürütüyor ifadeleri yer aldı.
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Yunanistan son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABDnin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.
​Yunan basınından acı itiraf: Türk savunma sanayisi hızla gelişiyor biz geri kalıyoruz
Yunanistan'ın gözü kulağı Türkiye'de. Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen komşu basında Türkiye haberleri manşetlerden düşmüyor. Yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan 'Tayfun'un test atışıyla birlikte Atina'yı iyice korku sardı. Son olarak Yunan medyasında yer alan bir analizde, yerli ve milli silahlarımız mercek altına alındı. Haberde, "Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor" ifadeleri yer aldı.
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