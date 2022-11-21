Kızılelma pistte: Türkiye’nin insansız savaş uçağı
Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin insansız savaş uçağı “Kızılelma”nın ilk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından “Bayraktar Kızılelma’yla bir pazar hatırası...” notuyla teste ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaştı.
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha katedildi.
İLK UÇUŞUNA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de başarıyla gerçekleştirildi. Böylece Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.