Servis ücretleri okul fiyatlarına yaklaştı: ATO'dan 'Bir milyon çocuğun endişesini ortadan kaldıralım' çağrısı

“Canından daha değerli olan çocuklarının okula gidiş süreci ıstıraba dönmemeli. Zaten okul fiyatlarına yaklaşan bir servis ücreti var, hayat pahalılığı var. Tüm bunların üzerine bir de can güvenliği, çocuğunu emanet edecek yapıların stres içerisinde olması esnaf odasının üyeleri kadar velilerimizi de ilgilendiriyor. Burada ötekini dinlemeden çözmeyeceğiz. Hizmet işinde ‘rant’ kelimesi kuramazsınız. Elbette iaşemiz önemlidir, ekmeğimiz her şeyden önemlidir. Ama can emanet edilen yapılar canın hukukunu ranttan önce düşünecekler, ondan sonra mağduriyet. Bu toplum o esnafın mağduriyetini düşünmeyecek bir toplum değil. Elbette yakıt fiyatları arttı, o esnaflarımız zor durumda ama bir esnafın hukukunu korurken diğerini gömmeyeceğiz. İkisinin birden hukukunu korurken kamunun hukukunu yok saymayacağız. Orada da yeri geldiği zaman yeni hizmet araçlarının sisteme girmesine itiraz etmeyeceğiz, çünkü nüfus artıyor. Tüm bunları yaparken de eğitim hizmeti veren özel eğitim kurumlarının amacının dışında dikkatini dağıtarak bu alandaki açığı kapatmasıyla ilgili sorumluluk almasının önünü açmamalıyız. Hepsini aynı anda konuşacağımız bir iklim oluşturmak zorundayız ki her eylül bu travmayı yaşamayalım.”