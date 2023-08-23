Servis ücretleri okul fiyatlarına yaklaştı: ATO'dan 'Bir milyon çocuğun endişesini ortadan kaldıralım' çağrısı

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, servis araçlarına ilişkin sorunların geniş çerçevede değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Bir ömür boyunca biriktirdiği emekle araç satın alıp ‘C’ plakasına yatırım yapan esnaf odasına bağlı bireyin hukukunu korumak ne kadar değerliyse, ticaret odasına bağlı milyon dolarlık krediler çekerek servis araçları alıp bu hizmeti sunmaya çalışan, büyük riske giren tüccarların hukukunu korumak da o kadar değerli olmak zorunda. Bu kentte bin 700’den fazla eğitim kurumu var. Buraya kaydolan çocukların sorumluluğu içerisindeki gidiş geliş sürecini yönetmek için eğitim kurumlarının servis yatırımı yapmak zorunda kaldığı bir süreçte, bu kuruluşların neden servis aracı almak zorunda kaldığını da kendimize sormak zorundayız. İşleri bu olmayan servis kuruluşları neden ‘C’ plakalı araç almak zorunda kalıyorlar. Asıl işi yapacak olan ulaşım kuruluşlarının bu konuyla ilgili sorunları çözmesi gerekiyor ki diğer kuruluşlar tedbir almak zorunda kalmasın. Ortak akılla çözeceğiz. Sadece kendi penceremizden bakarsak bu sorunu çözemeyiz. Her 11 Eylül’de bu konu konuşuluyor.”

“Canından daha değerli olan çocuklarının okula gidiş süreci ıstıraba dönmemeli”