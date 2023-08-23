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MİT Süleymaniye'de vurdu: Güvenlik güçlerine suikast için eğitilen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

10:45 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
PKK'nın suikastçısı sarı torbada

PKK'nın suikastçısı sarı torbada

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.


Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.


Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.



#MİT
#PKK
#operasyon
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