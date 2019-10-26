Ekonomi Sıfır atıkta hedef 2023
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıfır atıkta hedef 2023

Çevresel kirliliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sıfır atıkla mücadelenin önemine değindi. Erdoğan, "2023'e kadar sıfır atık sistemini, tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum (soldan dört) Emine Erdoğan (soldan beş) Mustafa Varank (soldan altı)
Murat Kurum (soldan dört) Emine Erdoğan (soldan beş) Mustafa Varank (soldan altı)

Kartepe'de "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan atık sorununa dikkat çekti.

KAMU KURUMLARI UYGULAMAYA ALDI

Erdoğan, şehirlerin en önemli sorunlarından birinin atık meselesi olduğunu belirterek, kentlere göçün artmasıyla doğru orantılı olarak atık miktarının da artığını bildirdi. Plastiğin, ne yazık ki tüm dünyayı esir aldığına işaret eden Erdoğan, "Korkum o ki 21. yüzyıl, ne bilgi, ne teknoloji tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. İlk etapta kamu binalarımız sisteme dahil oldu" diye konuştu. Erdoğan, 2023'e kadar sıfır atık sistemini, tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Japonya Kamikatsu'nun, bu seferberlikte umutları artırdığını anlattı.

SİT ALANI ARTACAK

Zirvede konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 81 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Millet Bahçesi projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu proje şehirler adına o kadar önemli ki yurt dışına gidip gezdiğimizde büyük millet bahçelerini ve parklarını görüyoruz. Dünyaya örnek parklar var. Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Bu projeyle 2023'e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Korunan alanlarımız şu an yüzde 9. OECD verilerine göre bu korunan alanların yüzde 17'ye gelmesi gerekiyor. 2023'e kadar hem korunan alanlarımızın hem de doğal sit alanlarımızın özel çevre koruma bölgesi alanlarımızın sayısını ve miktarını artırarak ülke topraklarımızın yaklaşık yüzde 17'sine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKILLI ŞEHRİN KATKISI 20 TRİLYON DOLAR

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak" dedi.

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