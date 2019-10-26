Bor için temel atıldı

Bor Karbür tesisi ile katma değerli ileri teknoloji bor ürünlerini Türkiye’ye kazandırmanın ilk adımını attıklarını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz” dedi. Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Tesisi’nde temeli atılan Bor Karbür Tesislerinin açılışında konuşan Bakan Dönmez, “Bu modelin en büyük girdisi yüksek teknolojinin Türkiye’de üretilmesi ve kullanımı olacak” diye konuştu. Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin %73’üne, dünya bor pazarının ise %59’una hâkim olduğunu hatırlatan Dönmez, “Ancak bu bizim için asla bir ölçü değildir. Çünkü ne kadar kaynağa ya da ne kadar rezerve sahip olduğumuzun bir önemi yok. Günün sonunda bu kaynakları işleyerek artı değer haline getirecek bir altyapıya sahip miyiz önemli olan bu” şeklinde konuştu.

BALIKESİR KÜRESEL MERKEZ OLACAK

Bor’da artık icraat dönemi olduğunun altını çizen Dönmez, bunun ilk örneğinin de Balıkesir’de atıldığını kaydetti. Yapılan yatırımın devamında sürecek olan yatırımlarla birlikte Balıkesir’i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceklerini ifade eden Dönmez, “Üretilecek olan Bor karbür taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Bunun yanı sıra aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız” ifadelerini kullandı.

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70 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Balıkesir Bor Karbür tesisinin milli enerji ve milli savunmaya en büyük desteği vereceğini söyleyen Bakan Dönmez, “Bor karbürün kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve Bakanlığımızın öncülüğünde; savunma sanayi şirketlerimiz, Dünya Bor Lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. Şirketi’ni kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti” dedi. Tesisin ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştireceğini belirten Dönmez, yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi, 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planladıklarını vurguladı. Dönmez, Balıkesir’deki tesiste 250 kişiyi de istihdam edecekleri bilgisini paylaştı.

KÜRESEL ÜRETİM YILDA 15 BİN TON

Savunma sanayi ağırlıklı kullanım alanına sahip olan madde askeri amaçlı uygulamalarda, zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda nötron tutucu olarak kullanılabiliyor. Dünya üzerinde yılda 12 ile 15 bin ton arası Bor Karbür üretilirken, Çin’in yanı sıra Almanya, Hindistan, Japonya piyasaya hakim.

İŞLENEN HAMMADDE 2 BİN KAT DEĞERLENİYOR

Temeli atılan Bandırma Bor Karbür Tesisinde yılda bin ton üretim gerçekleştirilerek yaklaşık 25-30 milyon dolar değerli ürün üretilecek. Bordan elde edilen katma değer; -borik asit gibi rafine ürünlerde 3 katına, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımı ve nükleer gibi sektörlerde ise 500 hatta 2 bin katına çıkabiliyor.

ÇİNLİ ŞİRKETTEN YATIRIM KARARI

Tesisin yapımını üstlenen Çinli CMEC şirketinin Başkan Yardımcısı Fung Yanshui yaptığı konuşmada CMEC’nin 40 yıllık bir deneyime sahip olduklarını vurgulayarak, “Bizler Türkiye pazarında yatırım ve proje yapmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz” dedi. Yanshui, şu anda Türkiye’de 3,5 milyar dolarlık yatırımları olduğunu da dile getirdi.