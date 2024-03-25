'Sigorta sürdürülebilir mobilitenin vazgeçilmezi'

Toplumun karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve şehir mobilitesi gibi zorluklara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen zirvede, AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken, AXA Sigorta’nın sürdürülebilir mobilite alanındaki destekleyiciliğini ve sigortanın bu ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha vurguladı. ‘Yeni Jenerasyon Mobilite Ekosistemleri’ panelinde konuşmacı olan Ölken, şunları söyledi: “Elektrikli araçlar için ürün hazırlanırken gelenekselin dışına çıkılması lazım. Elektrikli araçlar, mobil ekosisteminin içindedir ve bu araçların sigortası da bu ekosistemin içinde var olmak zorundadır. AXA Sigorta olarak; sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığımızı ve çözüm odaklı yaklaşımımızı koruyor, nesnelerin interneti teknolojisi ve mobil aplikasyonlar ile bu ekosisteme dahil oluyoruz. Elektrikli araçlar için duvar tipi şarj ünitesi ve şarj kablosu teminatı, batarya ve siber güvence teminatı sunarken yerinde şarj hizmeti ile şarj istasyonlarını sigortalılarımızın bulunduğunuz yere getirerek yola güvenle devam etmelerini sağlıyoruz. Sürdürülebilir mobilitenin geleceği için yeni jenerasyon mobilitelerine yönelik çalışmalarımıza