Akkuyu'ya 4.6 milyar dolar yerli katkı

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de yerli katkı oranı her geçen gün yükseliyor. Geçen yılın sonu itibari ile yalnızca mal ve hizmetler dikkate alındığında yüzde 50,01 yerlileştirme oranına ve 4 milyar 660 milyon 353 bin dolar yerli katkı miktarına ulaşıldı.

BİRİNCİ ÜNİTEDE SONA YAKLAŞILDI

Akkuyu NGS’de bu yılın sonuna doğru birinci ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesi hedefleniyor. Santralin birinci ünitesinin reaktör binasına monte edilen kutup vinci reaktörün kurulumunda önemli bir rol oynuyor. Reaktörün monte edilebilirlik kontrolü tamamlandı. Bir sonraki aşama olan sıcak ve soğuk test denemelerine geçildi. Ünitede aynı zamanda turbo jeneratör kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu jeneratörlerin ana bileşenleri kurulduğu ve bu kapsamda stator adı verilen parça da yerine yerleştirildi. Bu bölümde reaktörde oluşacak buhar enerjisi önce mekanik enerjiye ardından ise elektrik enerjisine dönüşecek. Bunun yanı sıra birinci üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak birinci pompa istasyonu binası da tamamlandı ve santrale su vermeye hazır hale getirildi. Yani birinci ünitenin tamamlanmasında sona yaklaşıldı.

6,5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE AZ KALDI

Çalışmalar devam ederken yerlileştirme oranı da her geçen gün artıyor. 2020 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş ve ana yüklenici arasında imzalanan ‘Yerlileştirme Planı ve Yol Haritası’ kapsamında hedeflenen 6,5 milyar dolarlık yerlileştirme tutarına yaklaşılıyor. Söz konusu ‘Yerlileştirme Planı ve Yol Haritası’ndaki gelişmeler iki ayda bir takip ediliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş.’den alınan verilere göre geçen yıl itibari ile Akkuyu NGS Projesi kapsamında yalnızca mal ve hizmetler dikkate alındığında yüzde 50,01 yerlileştirme oranına ve 4 milyar 660 milyon 353 bin dolar yerli katkı miktarına ulaşıldı.

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