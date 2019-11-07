Ekonomi Şok Marketlerden 9 ayda 11,8 milyar liralık net satış
İŞ DÜNYASI

Şok Marketler'den 9 ayda 11,8 milyar liralık net satış

Şok Marketler'in TFRS 16 etkisi hariç faiz amortisman vergi öncesi karı (FAVÖK), yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 612 milyon TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Şok Martketler
Şok Martketler

Şok Marketler'in bu yılın 9 ayındaki net satışları, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 11,8 milyar TL'ye ulaştı.

Şok Marketler, 2019'un 9 aylık rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Şok Marketler, yılın 9 ayında net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 11,8 milyar TL'ye çıkardı.

  • Söz konusu dönemde 639 yeni mağaza açan Şok Marketler'in toplam mağaza sayısı 7 bin 3'e yükseldi.

Türkiye genelindeki mağaza ağını güçlendirirken, istihdama sağladığı katkıyı da artıran Şok Marketler'in toplam çalışan sayısı 31 bine yaklaştı.

Şok Marketler'in Türkiye Finansal Raporlama Standardı 16 (TFRS-16) etkisi hariç faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) bir önceki yılın 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 612 milyon liraya yükseldi.

"En fazla istihdam sağlayan şirketlerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üs Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, halka arzın üzerinden geçen bir yıllık sürede şirketin gösterdiği güçlü performanstan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında 639 mağaza açarak Türkiye genelinde 7 bin 3 mağazaya ulaştık ve gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmaya devam ettik. Mağaza sayımızla birlikte çalışan sayımız da yükseldi. Bu dönemde ek 3 bin kişiye istihdam olanağı sağladık. Ülkemizin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şok Marketler olarak Türkiye'nin 81 ilinde yaygın mağazalarımızla tüm müşterilerimize mutlu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ancak çalışanlarımıza sürekli yatırım yaparak, onların donanımlı, işlerine bağlı, yüksek motivasyonlu ve mutlu olmalarına katkıda bulunabilecek uygulamalarla erişebileceğimizin farkındayız. İş modelimizle büyümeye devam ediyor, çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Bu kapsamda istihdama katkıda bulunmaya ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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