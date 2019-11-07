Ekonomi Turkcellden sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi
İŞ DÜNYASI

Turkcell'den sağlık sektörü için 5G şebeke deneyimi

Turkcell, Ericsson ve Medical Park Hastaneleri ile birlikte 5G pilot şebekesi üzerinden 5G teknolojisiyle donatılan bir ambulansa bağlanıp uzaktan ultrason taraması yaparak Türkiye’de bir ilke imza attı. 5G üzerinden yapılan çağrı ve dokunsal eldivene gönderilen geri bildirim sinyalleriyle uzman hekimlere ambulanstaki görevliyi uzaktan yönlendirebilme imkânı sunan bu inovasyon trendi, sağlık sektörü için tanı süreçlerinde daha fazla hız vaat ediyor.

Haber Merkezi İHA
Turkcell’in Maltepe’deki 5G pilot şebekesi üzerinde ambulansta uzaktan ultrason taraması uygulaması gerçekleştirildi.
Turkcell’in Maltepe’deki 5G pilot şebekesi üzerinde ambulansta uzaktan ultrason taraması uygulaması gerçekleştirildi.

5G alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Turkcell, iş ortağı Ericsson ile birlikte Türkiye’de ilklere imza atmaya devam ediyor. Turkcell’in Maltepe’deki 5G pilot şebekesi üzerinde ambulansta uzaktan ultrason taraması uygulaması gerçekleştirilerek, 5G’nin sağlık sektörüne getireceği yenilikler sergilendi.

Medical Park Hastaneleri işbirliği ile yapılan gösterimde 5G pilot şebekesi üzerinden etkileşimli aramanın sağlık sektörü için gerçek hayatta nasıl kullanılabileceği bu inovasyon konsepti ile gözler önüne serildi.

Ambulanstaki uzmana rehberlik eden geribildirim özelliğine sahip bir eldivenin kullanıldığı uygulamada, 5G pilot şebekesinden iletilen çağrı üzerinden ultrason tarama işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlem sırasında, IMS teknolojisi üzerinden doktor ile ambulans arasında HD ses ve yüksek kalitede görüntülü görüşme de sağlandı ve hastanın durumu hakkında daha detaylı bilgi alınabildi. O anlar bir canlandırma videosu ile anlatıldı.

En yeni teknolojilerin Türkiye’de hayat bulması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Ericsson iş birliğinde Medical Park’ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’de yine bir ilk olan bu uygulama ile 5G teknolojisinin dikey sektör uygulama alanında yeni bir aşama daha kaydetmiş olmanın gurunu yaşıyoruz. 5G’nin sağlık sektörünün dijitalleşmesi için neler sunabileceğinin iyi bir örneğini bu çalışma ile ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, etkileşimli aramanın 5G ağlarındaki kullanım örneklerinden sadece biri. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile birlikte uzaktan destek, iş birliği ve yönlendirme gibi farklı alanlarda kullanım bulabilecek çok sayıda uygulama da mevcut. Önümüzdeki dönemde 5G’nin farklı sektörlerin dijitalleşmesine nasıl katkı sağlayacağı konusunda çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Farklı sektörlerde 5G’nin kullanım alanlarını belirlemek ve sektörlerin ihtiyaç duyacağı uygulamaları geliştirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sağlık sektörü için geliştirdiğimiz bu inovasyon konseptinin sektörün geleceği için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu çözümümüzün tüm 5G kullanıcıları yararına ticari bir gerçek haline dönüşebilmesi için küresel telekom standartları ve daha kapsamlı cihaz ekosistemi açısından desteklenmesi gerekiyor.”

Yapılan bu uygulama 5G teknolojisinin kullanıcılara, kurumlara ve sektörlere sağlayacağı dönüşümsel faydaların, sağlık sektöründeki önemli bir yansımasını açıkça ortaya koydu. Bu yeni konsept, doktorların kritik tanı sürecinde ilk müdahale aşamasını hızlandırmada çözümün bir parçası olmasını sağlarken, 5G teknolojisinin bu gibi birçok görev kritik hizmetin sunulmasında büyük önem taşıdığını ve bir mobil genişbant hizmet teknolojisinden çok fazlası olduğunu ispatlıyor.

5G ile uzaktan ultrason taraması nasıl yapılıyor?

Turkcell’den paylaşılan bilgilere göre 5G’nin düşük veri iletim gecikmesi özelliklerinden faydalanılan bu uygulamada ultrason probunun uzaktaki uzman doktor tarafından gerçek zamanlı yönetilebilmesi sağlanıyor. 5G çağrı ve ambulanstaki görevlinin giydiği geribildirim özelliğine sahip eldivenin kullanıldığı uygulamada 5G üzerinden hastaya kolayca uzaktan ultrason tarama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Uygulama sayesinde uzaktaki doktor, görüntülü görüşme ve joystick vasıtasıyla ambulanstaki uzmanının da yardımıyla hastayı daha hastaneye varmadan hızlı bir şekilde muayene ederek tanı koyup karar verebiliyor.

  • Başarılı bir şekilde sonuçlanan uygulama, günümüz mobil çağrı hizmetinin 5G’deki değişimini sergileyen Ericsson’ın yenilikçi "etkileşimli arama" konseptine dayanıyor.

VoLTE teknolojisi üzerine kurulu olan konsept, mobil ses oturumuna IMS (IP Multimedia Subsystem - IP Multimedya Alt Sistemi) veri kanalı ekleyerek mevcut HD sesli ve görüntülü arama hizmetlerinin yanı sıra insanlar ve nesneler arasında gerçek zamanlı etkileşime olanak tanıyor. Ayrıca günümüz mobil ses hizmetlerinin doğasında bulunan telefon numarası ile bulunabilme ve bağlanabilme, kimlik doğrulama, mobilite, oturum kontrolü, hizmet kalitesi, güvenlik ve sağlamlık gibi telekom değerlerinden de faydalanmaya devam ediyor.

5G şebekesinden, ilgili yasal düzenlemelerin ve 5G frekans tahsisinin yapılmasını takiben ticari olarak hizmet verilmeye başlanabilecek.

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