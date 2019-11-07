Ekonomi Kerevitaştan 9 ayda 1,9 milyar TLlik ciro
İŞ DÜNYASI

Kerevitaş ilk 9 ay sonuçlarını açıkladı

Kerevitaş'tan 9 ayda 1,9 milyar TL’lik ciro

Yıldız Holding’in Borsa İstanbul’a kote ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş, 2019 yılının ilk 9 ayında 1,9 milyar TL’lik ciro gerçekleştirdi. Öte yandan Kerevitaş’ın ilk 9 ay konsolide FAVÖK’ü 289,5 milyon TL olarak açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’de taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketleri arasında yer alan Kerevitaş’ın 2019 yılının ilk 9 ayındaki cirosu 1,9 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi. Şirketin ilk 9 ay konsolide FAVÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artış göstererek 289,5 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi. İhracattaki başarısını her yıl istikrarlı bir şekilde sürdüren Kerevitaş, 2019 yılında da başarısını sürdürdüğüne dikkat çekilerek ve konsolidede 260,8 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.

5 milyon haneye ulaştı

İlk 9 aylık sonuçlara bakıldığında Besler, yoğun rekabetin yaşandığı yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarındaki payını 2 puan artırarak yüzde 66’ya yükseltti. Yine bu dönemde içindeki gerçek tereyağı ile pazarda bir ilk olan Luna Tereyağlı kaseyi raflara taşıdı. Öte yandan yüzde 20 ile hızlı tüketim ürünleri sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösteren SuperFresh yüzde 56 pazar payıyla taze dondurulmuş gıda pazarında toplamda 5 milyon haneye ulaştı. SuperFresh, yine bu dönemde Türkiye’deki ilk ve tek mikrodalgada pişebilen “Şip Şak Pizza” lansmanını gerçekleştirdi.

  • Kerevitaş, tüketici ihtiyaçlarını odağında tutarak yeni ürün lansmanları ve kategori yatırımlarıyla hem lideri olduğu taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarlarını hem de markalarını büyütmeyi hedefliyor.

Bugün 2 binin üzerinde çalışanıyla, 6 kıtada, 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyüttüğü belirtilirken, yeni pazarlarda bilinirliği artırma konusunda da çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

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