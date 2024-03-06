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Ekonomi

Su sayaçlarının periyodik muayenesi için liste bildirim yükümlülüğü 1 Temmuz 2025'e ertelendi

Su idareleri, organize sanayi bölgeleri ve ticari kullanıcılar tarafından her yılın ocak ayı başından şubat sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine bildirilmesi gereken sayaçlara ilişkin yükümlülük, 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.

09:09 - 6/03/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kullanımdaki su sayaçlarının periyodik muayenesi için il müdürlüklerine liste halinde verilmesine ilişkin yükümlülüğü 1 Temmuz 2025'e kadar erteledi.


Bakanlık tarafından hazırlanan "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, kullanımdaki su sayaçlarının kullanıcılar tarafından liste halinde Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine her yılın ocak ayının başından şubatın son gününe kadar iletilmesine ilişkin yükümlülük 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.

Düzenleme, sayaçları dağıtım ağında kullanan su idaresi, organize sanayi bölgesi/endüstri bölgesi veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bu dağıtım ağı dışında ticari amaçla kullanılan sayaçların sahiplerini kapsıyor.




#periyodik muayene
#Resmi Gazete
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#su sayaçları
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