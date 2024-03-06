Su sayaçlarının periyodik muayenesi için liste bildirim yükümlülüğü 1 Temmuz 2025'e ertelendi

Buna göre, kullanımdaki su sayaçlarının kullanıcılar tarafından liste halinde Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine her yılın ocak ayının başından şubatın son gününe kadar iletilmesine ilişkin yükümlülük 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.