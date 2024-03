Su sayaçlarının periyodik muayenesi için liste bildirim yükümlülüğü 1 Temmuz 2025'e ertelendi

Bazı büyük besicilerin et fiyatlarını speküle etmesinin ardından Et ve Süt Kurumu, yerel zincir markatlere uygun maliyetle et vermeye başladı. İstanbul ve Ankara'da 3 bin 500'e yakın şubesi bulunan Perakendeciler Derneği üyesi zincir marketlerde dana kuşbaşının kilosu 344 liradan, dana kıymanın kilosu ise 314 liradan satılacak. Bu fiyat Ramazan boyunca sabit olacak.